Hilal Cebeci'den Leninli yeni Çav Bella klibi: Tulumla çöp topladı

Şarkıcı Hilal Cebeci tepkiler üzerine yeni 'Çav Bella' klibi yayımladı. Klipte işçi kıyafetiyle çöp topladı. Klipte Lenin'in görüntüleri yer aldı.

Çektiği "La casa de papel" dizisi temalı “Çav Bela” klibiyle tepki toplayan Şarkıcı Hilal Cebeci, yeni bir “Çav bela” klibi yayımladı. Yeni klipte, eleştirilere neden olan dans sahneleri yer almadı, Cebeci'nin işçi kıyafetiyle çöp topladığı görüntüler yerleştirildi, Lenin’in, İtalya’da pirinç tarlasındaki kadınların ve İtalya’da faşizme karşı mücadele eden partizanların görüntüleri yer aldı.

İLK KLİBİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Şarkıcı Hilal Cebeci'nin İtalya'da faşizme direniş marşı olan 'Bella Ciao”yu (Çav Bela) söylediği klip tepki çekmişti. Cebeci’nin İtalyanca olarak seslendirdiği şarkının klibindeki dans sahneleri eleştirilmişti. Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan “La casa de papel” dizisinin sembollerini de tema olarak kullanan Cebeci’ye yönelik tepkiler sosyal medyada TT olmuştu.

LENİN, PARTİZANLAR, PİRİNÇ TARLASINDAKİ KADINLAR…

Cebeci, gelen tepkiler üzerine “Çav Bela” klibinin ikinci bir versiyonunu daha yayınladı. Cebeci'nin yeni klibinde, işçi kıyafeti giyip çöp topladığı görüntülere yer veriliyor. Ayrıca klibin sonunda, şarkının ortaya çıkış noktası olan İtalya’da pirinç tarlasındaki kadın işçilerin görüntülerine yer veriliyor. Klibin sonunda Lenin’in ve İtalya’da faşizme karşı mücadele eden partizanların görüntüleri de ekrana geliyor. Klipte yine “La casa de papel” dizisinin semboleri tema olarak kullanılıyor.

Çav Bella’dan Bataklık Askerleri’ne direniş şarkıları

Cebeci, bir önceki klibi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri 'babasının ve kendisinin de devrimci olduğu' ifadeleriyle cevaplamıştı ve "Türkiye'de sol bitmiş" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'La casa de papel' temalı Çav Bella klibi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 15:20

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