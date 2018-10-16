Erdoğan’ın kurullarına atanan isimler Çankaya Köşkü’nü kullanacak

Tarihi Çankaya Köşkü’nü Erdoğan’ın kurullara atadığı Yiğit Bulut, Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay gibi isimler kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışacak 9 Politika Kurulu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Çankaya Köşkü’nde çalışacağı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; Mustafa Kemal Atatürk döneminde yaptırılan ve ondan sonraki cumhurbaşkanlarınca kullanılan tarihi Çankaya Köşkü , yeni sistemde oluşturulan kurullarda görevli Mehmet Ali Yalçındağ, Yiğit Bulut, emekli general Adnan Tanrıverdi, Burhan Kuzu, Mustafa Akış, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay gibi isimler tarafından kullanılacak. Üyeler, Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılar hariç çalışmalarını Çankaya Köşkü’nde yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, 10 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname ile 9 Politika Kurulu’nun “bilim, teknoloji ve yönelik”, “eğitim ve öğretim”, “ekonomi”, “güvenlik ve dış politika”, “hukuk”, “kültür ve sanat”, “sağlık ve gıda”, “sosyal politika” ve “yerel yönetim” alanlarında Erdoğan’ın alacağı kararlara ve oluşturacağı politikalar öneriler geliştirmekle görevlendirildi.

TANIDIK İSİMLER

Geçen hafta kurullara atamalar yapıldı. Kararnameye göre en az üç üyeden oluşturulması beklenen kurullara toplam 76 görevlendirme yapıldı. Kurullarda tanıdık isimlerin görevlendirilmesi tartışma konusu oldu. Kurullara; eski Memur-Sen Genel Başkanı ve eski AKP milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski AKP Grup Başkanvekili ve eski TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, eski AKP Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, OMV Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Aydın Doğan’ın damadı işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, Deniz Baykal döneminde CHP PM üyesi olan Korkmaz Karaca, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Yiğit Bulut, İlnur Çevik, Mehmet Uçum; TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu, emekli general Adnan Tanrıverdi gibi isimler atanmıştı. Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit’in Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda görevlendirilmesi dikkat çekmişti. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na atananların maaşı 11 bin 794 TL

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 14:33

www.evrensel.net