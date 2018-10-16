Sefa Taşkın, İzmir adaylığını açıkladı: Yemyeşil bir İzmir düşlüyoruz

Bergama Köylü hareketinin önde gelen isimlerinden Sefa Taşkın, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

Özer AKDEMİR

İzmir

Bergama köylülerinin altın madeni karşıtı direnişinin önde gelen isimlerinden Bergama eski Belediye Başkanı Sefa Taşkın, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Taşkın, adaylık başvurusu öncesi yaptığı basın toplantısında İzmir'e ve belediyecilik anlayışına dair görüşlerini açıkladı.

BİRLİKTE YÖNETİM

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü kafeteryasında gerçekleştirilen basın toplantısında Taşkın, "İzmir'i değiştirmek ve yemyeşil yapmak istiyoruz" diye konuştu. Taşkın, "İzmir'i yepyeni bir kent yapmak istiyoruz. Daha demokratik, bir İzmir düşlüyoruz. Düş olmadan iş olmaz" dedi. Kente dair yapılan her şeyin halkın ve kentte bulunan örgütlerin görüşleri doğrultusunda yapılması gerektiğini dile getiren Taşkın, "muhtarlar bizimle birlikte görev almaya hazır olsun. Aynı şekilde mühendis odalarını şimdiden İzmir'i birlikte yönetmeye davet ediyorum" diye konuştu.

‘ÇEVRENİN KORUNMASI İÇİN HERŞEYİ YAPACAĞIZ’

Sefa Taşkın'ın aday adaylığı afişi

Bir soru üzerine kentin içme suyunu kirleten Efemçukuru Altın madeninin tamamen yanlış olduğunu belirten Taşkın, çevreye dair görüşlerini şöyle özetledi; "Çevrenin korunmasına dönük her türlü tedbiri alacağız. İzmir'in beton direkleri dediğimiz gökdelenlerin yapımını durduracağız ve betonlaşmanın son bulduğu bir kent yaratacağız. İzmir'i yemyeşil bir kent yapmak, eski levanten kültürünün, şirin bir Akdeniz kentine dönmesi için çalışacağız. Bu mümkün" dedi.

‘SU FİYATYARI YARI YARIYA, ULAŞIM ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ’

Taşkın seçildikleri takdirde halkçı ve sosyal refahı gözeten bir belediyecilik anlayışla çalışacaklarını dile getirerek, "su faturaları çok yüksek Seçildiğimizde suyun bedelini yarı yarıya azaltacağız. Yine üniversite öğrencileri de dahil öğrenciler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar" diye konuştu. Bu vaatlerine kaynağın nereden bulunacağı ile ilgili soruya Taşkın, "İnsanların refahı yardımcı olmak için gerekirse bütçe açıkta verebilmeli. Belediyeler bütçe denkleştirme kurumları olamazlar" dedi.

‘TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KÜÇÜK HESAPLAR YAPILMAMALI’

Kırsal kalkınma ve kooperatifçilik çalışmalarını yeni tuğlalar koyarak sürdüreceklerini belirten Taşkın, "Belediyeye yeni ziraat mühendisleri kadroları açıp onları kooperatifçilik çalışmaları için köylere göndereceğiz" diye konuştu. Taşkın Harmandalı çöplüğü ile ilgili bir soruya da, "toplum sağlığı için küçük hesaplar yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çöplerin götürüleceği mesafeyi düşürerek tasarruf yapmak doğru değil. Aslında daha zararlı çıkılıyor bu hesaptan" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 13:11

www.evrensel.net