'Erken emekliliği tasvip etmiyoruz' diyen Erdoğan'a tepki

Erdoğan'ın hedef gösterdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak Evrensel'e konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Erken yaşta emeklilik teklifine değinen Erdoğan, emekliliği hak edenleri de hedef göstererek, erken emekliliği kapattı. Erdoğan’ın hedef gösterdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak “Bizim amacımız erken emeklilik değil, kazanılmış haklarımızı istiyoruz” dedi. Akademisyen Özgür Müftüoğlu da, “Kaynak sermayeye var ancak asıl sahibi emekçilere gelince yok” dedi.

Partisinin Meclis grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde erken emekliliği hak eden fakat yaşa takılanlarının durumuna ilişkin konuştu. Erdoğan, erken emekliliği hak edenleri hedef alan alarak şunları söyledi: “ Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992’de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020’de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52’dir. Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir.”

Emeklilikte yaşa takılanların sayısının 6,3 milyon olduğunu belirten Erdoğan, emekliliği hak edenlerin maliyet üzerinden hedef göstererek şunları kaydetti: “Bu teklifi ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum.Bir tarafta stokçular fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak, emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek.”

SİYASİ PARTİLERE RANT SUÇLAMASI YAPTI

Emekliler konusunda en büyük hizmetlerinin AKP’nin yaptığını savunan Erdoğan, emeklilik durumunu gündeme getirenleri de suçlayarak, “Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya razı olamayız. Siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yapanların önemli bir bölümü resmi veya gayri resmi olarak çalışmayı sürdüreceklerdir. Hakikat bu iken sosyal güvenlik sistemimizi bir bataklığın içerisine neden sürükleyelim? Mecliste bunu gündeme getirenler yeniden durum değerlendirmesi yapsın” ifadelerini kullandı.

DERNEK BAŞKANI: ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, KAZANILMIŞ HAKKIMIZ

Yansıtıldığı gibi erken emeklilik değil kazanılmış haklarını istediklerini belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, Evrensel'e konuştu. 1992 yılında sisteme dahil olduklarında devletin kendilerine 20 yıl 5 gün sonra emekli edileceklerini söylediğini ifade eden Gönül Boran Özüpak, “Ancak aradan geçen zamanda maç oynanırken kuralımız değişti. ‘Sizi kenara ayırıyoruz, yaş haddiyle şu kadar süreçle çalışma hayatına devam ettireceğiz’ dediler” diye konuştu. Bu konuyla ilgili bir yasanın çıkarılmasına karşı olmadıklarını belirten Özüpak, “Ancak bu yasa geriye doğru işliyorsa mağduriyet yaşatmaması gerekiyor” dedi.

Özüpak yaşadıkları sorunları şöyle sıraladı: “Yaşımızdan dolayı iş bulamıyoruz. Şanslı olan iş bulan arkadaşlarımız bir süre sonra işten çıkarılıyor. Bu ekonomik anlamda bir sıkıntı yaratıyor.” “Bizim amacımız erken emeklilik değil, kazanılmış haklarımızı istiyoruz” diyen Özüpak şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanının bütçeye yük olacak diyor. Bizim bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Böyle bir yük getirmeyeceğiz. Biz yük değiliz, bunca yıldır memleketimiz için alınteriyle çalışan insanlarız. Sistem bana yıllar önce bu hakkı vermiş, ben geleceğimi bunun üzerine kurmuşum. Bundan dolayı tüm planlarımız alt üst olmuş durumda.”

Şu an yaklaşık 700 bin kişinin mağduriyet yaşadığını belirten Özüpak, yaşadıkları sorunları görüşmek için Cumhurbaşkanına sundukları dosyaların sürekli bekletildiğini söyledi. Özüpak, “Cumhurbaşkanımızdan özellikle randevu istiyoruz” dedi.

MÜFTÜOĞLU: KAYNAK SERMAYEYE VAR ANCAK ASIL SAHİBİ EMEKÇİLERE GELİNCE YOK

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifinin ülkemize 750 milyar TL maliyeti var. Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt veren Akademisyen Özgür Müftüoğlu şöyle konuştu: “Sosyal güvenlik sistemini devlet sırtında bir yük olarak görüyor. Bu daha önce de böyleydi. Kara delik, kara delik derlerdi. Halbuki bu doğrudan doğru işçilerin kendi primini kendilerinin ödedikleri bir sosyal güvenlik sistemi. Şimdi dolayısıyla işçinin burada talep ettiği şey, kalkıp da devletin cebinden vereceği bir para değil. Ama Türkiye’de devlet sosyal güvenlik kaynaklarına el koyup bunları kendi istediği gibi harcayabileceği, kullanabileceği bir kaynak olarak gördüğü için bunları işçiye, yani gerçek sahiplerine verirken tasarruf yapacağını söylüyor. Oysa sermayeye bugüne kadar verilen onca teşvik var. Sermayeye inanılmaz bir kaynak aktarıyor işsizlik fonundan ve genel bütçeden. İş işçiye ve emekçilere gelince oradaki para çok kıymetli oluyor. Dolayısıyla burada çok önemli olan konu başından bu tarafa maalesef, özellikle 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunu çıktıktan sonra sendikalar, sosyal güvenlik içerisindeki yetkinliklerini kaybetmeye başladılar. Yani işçilerin de birlikte yönetebildikleri bir mekanizma olması gerekiyor. Bu sonuçta işçilerin hakkıdır. Devletin ya da hükümetin cebinden verdiği bir para değil. Bir kere bunu belirlemek lazım. Çalışanlar burada primini ödemişler. İstedikleri budur. Dolayısıyla bunu krizin bir nedeni gibi toplumun diğer kesimlerine göstermek çok büyük bir haksızlık olur.”

'BAŞKA ÜLKELERLE KIYAS YANLIŞ'

Erdoğan’ın “Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52’dir” sözlerine de yanıt veren Müftüoğlu, “Türkiye’deki emeklilik yaşı meselesi kalkıp da Avrupa ülkeleriyle ya da başka ülkelerle karşılaştırmak yanlış. Çünkü Türkiye’deki çalışma standartlarına baktığınızda insanlar Avrupa’daki kadar bile çalışma koşulları içerisinde bile değiller. İşte meslek hastalıkları var, iş kazaları var, çok yoğun bir çalışma düzeni var. Çok fazla yıpratan çalışma düzeni var. Türkiye’de çok daha erken yıpranıyor dolayısıyla daha erken emekli olması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’deki çalışma yaşını başka ülkelerle karşılaştırmamak lazım” diye konuştu.

BRUNSON’LA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili ilk kez grup toplantında konuşan Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak Türk adalet sistemi kararını verdi ve bu kararı uygulamaya koydu” dedi. Erdoğan, toplantının çıkışında yaptığı açıklamada Brunson için “Bizden tehditle netice alma yoluna gitmeyin” açıklaması yaptı. Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri hakkında da konuşan Erdoğan, “CHP’nin direnmesi netice vermez” dedi.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 17:03

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