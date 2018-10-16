Cennet Kuşları dünyanın dört bir yanındaki duvarlara konuyor

Borneo ve Sumatra ormanlarını yakıp yıkan palm yağı endüstrisi gözünü Cennet Kuşları’nın yaşadığı Papua bölgesine dikti.

Cennet Kuşları Endonezya’nın batısındaki Papua bölgesinde yaşayan muhteşem güzellikteki kuşlar. Bugüne kadar 39 farklı türü keşfedilen bu kuşların yaşam alanları aç gözlü palm yağı endüstrisinin talanıyla karşı karşıya.

Zira Borneo ve Sumatra ormanlarını yakıp yıkan palm yağı endüstrisi gözünü Cennet Kuşları’nın yaşadığı Papua bölgesine dikti.

(Fotoğraf: Greenpeace)

Endonezya yağmur ormanları ve ormanlarda yaşayan hayvanların geleceklerinin palm yağı endüstrisi tarafından yok edilmesine karşı mücadele eden Greenpeace ve sokak sanatçıları duvarlara çizdikleri Cennet Kuşu muralları ile bu katliama dur diyor. Japonya’dan Amerika’ya, Avustralya’dan İstanbul’a, Tayvan’dan Fransa’ya dünyanın dört bir yanında sanatçılar bu katliama, duvarlara yaptıkları sanat eserleriyle karşı çıktı.

#WingsOfParadise (Cennetin Kanatları) etiketiyle sosyal medyada kampanyaya başlatıldı.

(Fotoğraf: Greenpeace) KADIKÖY’DEKİ RESMİ, ŞEVKET SÖNMEZ ÇİZDİ

Eğer palm endüstrisinin neden olduğu orman yıkımına bir an önce dur denilmezse güzellikleri ile göreni büyüleyen “Cennet Kuşları” sadece resmedildikleri duvarlarda yaşayacak. Türkiye’de ressam Şevket Sönmez tarafından İstanbul Kadıköy’de bir duvara resmedilen cennet kuşunun, dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflarından bazıları. (HABER MERKEZİ)

​ (Fotoğraf: Greenpeace) ​

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 12:46

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