Bahçeli: Ver papazı al papazı dedik, iki papaz da onlarda kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde ABD ile ilişkiler ve Rahip Brunson'un serbest bırakılması vardı. Toplantıya İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıyı kınamakla başlayan Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları şöyle:

■ Güney kara sınırlarımız boyunca vahim senaryo hayata geçirilmek isteniyor. ABD terör örgütleri ile aleni düşüp kalkıyor açıktan emel ve hedef birlikteliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir. ABD'nin müttefiki Türkiye midir yoksa PKK/YPG midir? Bir terör örgütünün ağır silahlarla donatılması hangi akıl ve mantığa sığmaktadır? ABD nereye varmak istiyor? ABD Fırat'ın doğusuna bütün gözünü dikmiş durumdadır. ABD terörizme çanak tutmaktadır. Sırtımıza hançer vurmak üzere harekete geçen bir ülke ile lafın gelişi de olsa dostluktan nasıl bahsedilecek? Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan tamamen çıkarılmalıdır. Hiç kimse milletimizin sabrıyla oynanamamalıdır.

■ ABD zehir saçmakta, müttefiki olan Türkiye'yi tehdit etmektedir; NATO çatısı altında nasıl çalışacağız?

■ Herkesin gözü önünde Türkiye'den bir papaz gelip gitmiştir. Bu papaz ki Türkiye ile ABD ilişkilerini resmen zehirlemiştir. Papaz Brunson 9 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi. ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Türkiye'nin geri adım atması hedeflendi. Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı. Papaz Brunson'ın ev hapsine alınması fayda etmedi. 12 Ekim 2018'de 4. kez hakim karşısına çıkarılan papaz 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almış yattığı süre hesaba katılarak tahliyesi kararlaştırılmış. Trump Oval Ofis'te kendisini kucaklamıştır. Diyebiliriz ki papaz gitmiş kavga gitmiştir. Trump'ın Türkiye hisleri şıpsevdiler gibi birdenbire değişmiştir. Seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump almıştır. Böyle devlet adamı olunmaz böylesine şuur kaybı ile Türkiye ABD ilişkileri istikrarlı kalamaz. Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz itibar edilemez. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD Başkanı yarın bir başka meseleyle ilgili aynı tutumunu sürdürürse ne yapacağız?

■ Trump'ın derdi nedir? Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir 51. eyaleti hiç değildir. Trump uyuyorsa uyansın uyanıksa ayağa kalksın. ABD Başkanı büyük Türk milletini hafife almasın. Bu işin şakası yoktur. Türk'e kefen biçilmez Türk'e tuzak işlemez. Papazın serbest kalması elbette pek çok soru işaretine de neden olmuştur.

GİZLİ TANIK FİTNE TOHUMUDUR

■ Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Gizli tanık, Türk Ceza Kanunu'na giren fitne tohumudur.

FETHULLAH GÜLEN NASIL ALINMAZ?

■ ABD'deki papaz Gülen niye alınamaz? Ver papazı al papazı demiştik. Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Papaza papazla karşılık vermediler iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Dış politika konusunda hükümete verdiğimiz destek ortadadır. Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya'dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz 251 şehidimizin hesabını vermesini bekliyoruz. Vermezlerse de söke söke almanın yollarını bulacağımıza da inanıyoruz. Türkiye yeni yetme bir devlet değildir.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 12:22

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