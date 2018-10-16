Ekonomik kriz esnafları da vurdu

Ekonomik kriz ve zamlara karşı ayakta durmaya Tuzla esnafı: "Bu devlet benim devletim değil mi? Başka bir milletin bir vatanın devleti mi?"

Ekonomik kriz ve zamlara karşı ayakta duramayan birçok esnaf kepenk indirirken varlığını sürdürmeye çalışanlar ise zor durumda. Tuzla'dan bir esnaf "Zamlar toplumun uyanmasına vesile olmalı. Devlet yaptıkları zamlarla bize zulüm yapıyor" diyor.

Ekonomik kriz yüzünden siftahsız dükkanını kapatan esnaflar, elektrik ve doğalgaz zammından kaynaklı faturalarını dahi ödeyemez duruma geldi. MA'dan Servet Karaduman Tuzla'da esnaflarla görüştü.

‘KİRAMIZI DAHİ ÖDEYEMİYORUZ'

20 yıldır lokanta işleten Aydın Kılıç, “Biz esnaf olduğumuz halde evimizin kirasını bile ödeyemez duruma geldik. Kurban Bayramı’ndan önceki durumla şimdi arasında çok fark var. Kullandığımız malzemede örneğin, plastik, kâğıt ve poşet gurubu kullanıyoruz. Bayramdan önce 2 TL'ye aldığımız bir plastik çatal kaşık şuan 8 TL olmuş. 17 TL'ye aldığımız alüminyum yemek kapları şimdi 32 TL. Domatesin kilosu ise 2 TL'ydi şimdi 8 TL olmuş” diye belirtti.

Fotoğraf: Servet Karaduman/MA

'EŞİM VE ÇOCUĞUM GELİP ÇALIŞIYOR'

Biriken faturaları gösteren Kılıç, “Bir margarini 1 TL'den alıyorduk şimdi 2.25 TL oldu. 1 kilo pirinç 3.20 TL'ydi şimdi 8.75 TL oldu. 5 kilo teneke yağ 28 TL'ydi 38 TL oldu. Bu gün 1 kilo çayın 33 TL olduğu, 1 kilo poşetin ise 6 TL'den 16 liraya çıktığı bir ülkede yaşıyoruz. Kiraya, elektriğe ve doğalgaza zam gelmiş. Bu insanlar nasıl geçinecek ben merak ediyorum. Ben geçinemiyorum. Eşim ve çocuğum gelip çalışıyor. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum” diye konuştu.

‘BU YAŞANANLAR ZULÜMDÜR’

Devlet bu zamların neresinde diye soran Kılıç, “Bu devlet benim devletim değil mi? Başka bir milletin bir vatanın devleti mi? Yoksa biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bu ülkeye gerekirse canımızı veriyoruz. Ama şuan bu durumda bize yaptıkları gerçekten zulüm” diye isyan etti.

Kılıç, şunları dile getirdi: “İlkokul 1’inci sınıfı giden çocuğuma verdikleri listeye baktım. Tuvalet kâğıdı, kolonyalı mendil, peçete vs. var. Gidip bunları hesaplattırıyorum. 1’inci sınıfa giden çocuğumun 600 TL sadece ıvırı zıvırı tutmuş. Ya bu insanlarda yok. Bu insanlar gariban. Bunun bize ödettirmenizin bir anlamı yok ki. Bunu biz ödeyemiyoruz. Lise 2’nci sınıfa giden çocuğumun defterini yeni aldım."

'YÜZDE 10 İNDİRİM BENİM NEYİME'

Zamlardan dert yanan Kılıç, gün boyunca yaptığı cironun 3 yüz TL olduğunu ifade ederek, “Yüzde 10 indirim diyorlar. Yüzde 10 indirimi neye yapıyorlar? Soruyoruz. Yüzde 10 indirim neyde var. Tuvalet kâğıdında şekerde var. Ben her gün tuvalet kâğıdı almıyorum ki. Bana gıdadan bahsetsinler, etten bahsetsinler” diye konuştu.

‘BİZE İNSANCA YAŞAMA HAKKI VERSİNLER’

Hükümetin icraatlarını eleştiren Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: “Park, yol ve mesire alanı yapıyorlar. Ya benim cebimde para olacak ki gidip park alanında yapıp yiyebileyim. Sen park yapıyorsun ama benim cebimde o eti, domatesi, ekmeği vs. alıp oraya gidip yiyecek para olmadıktan sonra sen o parkı kime yapıyorsun. Ben diyorum ki önce insana insanca yaşama hakkı verin."

Fotoğraf: Servet Karaduman/MA

‘ZAMLAR BU TOPLUMUN UYANIŞI OLMALI’

Ayakkabı mağazası olan ve 25 senelik esnaflık yapan Altan Engindeniz de, 3 kriz gördüğünü ama bu son krizin diğerlerinden çok daha ağır ve sıkıntılı olduğunu ifade etti. Engindeniz: “Ben bir esnaf olarak şuan kira ödemekte zorluk çekiyorum. Siftahsız dükkanı kapatıyorum. Rahip meselesi uyutma politikasıydı. Krizi ört bas etmek istediler. Toplum olarak bu zamlardan etkileniyoruz. Bu artık toplumun uyanışı olmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Servet Karaduman/MA

‘DEVLET GEREĞİNİ YERİNE GETİRSİN’

Market sahibi Mahmut Çidemli de, “Dükkanı kapatma noktasına geldik. ‘Yüzde 10 indirim yaptık’ diyorlar. Bunu elektriğe doğalgaza yapsana. Yazık günah değil mi bize. Eğer bu devlet devletse devlet olmanın gereğini yapacak. Formaliteden orada durmayacak. İşçinin emekçinin halinden anlayacak” sözleriyle tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 11:25

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