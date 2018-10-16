Ekonomik kriz esnafÄ± da vurdu

Ekonomik kriz ve zamlara karÅŸÄ± ayakta durmaya Ã§alÄ±ÅŸan Tuzla esnafÄ±: Bu devlet benim devletim deÄŸil mi? BaÅŸka bir milletin bir vatanÄ±n devleti mi?

Ekonomik kriz ve zamlara karÅŸÄ± ayakta duramayan birçok esnaf kepenk indirirken varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸanlar ise zor durumda. Tuzla'dan bir esnaf "Zamlar toplumun uyanmasÄ±na vesile olmalÄ±. Devlet yaptÄ±klarÄ± zamlarla bize zulüm yapÄ±yor" diyor.

Ekonomik kriz yüzünden siftahsÄ±z dükkanÄ±nÄ± kapatan esnaf, elektrik ve doÄŸalgaz zammÄ±ndan kaynaklÄ± faturalarÄ±nÄ± dahi ödeyemez duruma geldi. MA'dan Servet Karaduman Tuzla'da esnafla görüÅŸtü.

‘KÄ°RAMIZI DAHÄ° ÖDEYEMÄ°YORUZ'

20 yÄ±ldÄ±r lokanta iÅŸleten AydÄ±n KÄ±lÄ±ç, “Biz esnaf olduÄŸumuz halde evimizin kirasÄ±nÄ± bile ödeyemez duruma geldik. Kurban BayramÄ±’ndan önceki durumla ÅŸimdi arasÄ±nda çok fark var. KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z malzemede örneÄŸin, plastik, kâÄŸÄ±t ve poÅŸet gurubu kullanÄ±yoruz. Bayramdan önce 2 TL'ye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir plastik çatal kaÅŸÄ±k ÅŸuan 8 TL olmuÅŸ. 17 TL'ye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alüminyum yemek kaplarÄ± ÅŸimdi 32 TL. Domatesin kilosu ise 2 TL'ydi ÅŸimdi 8 TL olmuÅŸ” diye belirtti.

FotoÄŸraf: Servet Karaduman/MA

'EÅžÄ°M VE ÇOCUÄžUM GELÄ°P ÇALIÅžIYOR'

Biriken faturalarÄ± gösteren KÄ±lÄ±ç, “Bir margarini 1 TL'den alÄ±yorduk ÅŸimdi 2.25 TL oldu. 1 kilo pirinç 3.20 TL'ydi ÅŸimdi 8.75 TL oldu. 5 kilo teneke yaÄŸ 28 TL'ydi 38 TL oldu. Bu gün 1 kilo çayÄ±n 33 TL olduÄŸu, 1 kilo poÅŸetin ise 6 TL'den 16 liraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir ülkede yaÅŸÄ±yoruz. Kiraya, elektriÄŸe ve doÄŸalgaza zam gelmiÅŸ. Bu insanlar nasÄ±l geçinecek ben merak ediyorum. Ben geçinemiyorum. EÅŸim ve çocuÄŸum gelip çalÄ±ÅŸÄ±yor. Onlar olmasa ne yapardÄ±m bilmiyorum” diye konuÅŸtu.

‘BU YAÅžANANLAR ZULÜMDÜR’

Devlet bu zamlarÄ±n neresinde diye soran KÄ±lÄ±ç, “Bu devlet benim devletim deÄŸil mi? BaÅŸka bir milletin bir vatanÄ±n devleti mi? Yoksa biz bu ülkenin vatandaÅŸÄ± deÄŸil miyiz? Bu ülkeye gerekirse canÄ±mÄ±zÄ± veriyoruz. Ama ÅŸuan bu durumda bize yaptÄ±klarÄ± gerçekten zulüm” diye isyan etti.

KÄ±lÄ±ç, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Ä°lkokul 1’inci sÄ±nÄ±fÄ± giden çocuÄŸuma verdikleri listeye baktÄ±m. Tuvalet kâÄŸÄ±dÄ±, kolonyalÄ± mendil, peçete vs. var. Gidip bunlarÄ± hesaplattÄ±rÄ±yorum. 1’inci sÄ±nÄ±fa giden çocuÄŸumun 600 TL sadece Ä±vÄ±rÄ± zÄ±vÄ±rÄ± tutmuÅŸ. Ya bu insanlarda yok. Bu insanlar gariban. Bunun bize ödettirmenizin bir anlamÄ± yok ki. Bunu biz ödeyemiyoruz. Lise 2’nci sÄ±nÄ±fa giden çocuÄŸumun defterini yeni aldÄ±m."

'YÜZDE 10 Ä°NDÄ°RÄ°M BENÄ°M NEYÄ°ME'

Zamlardan dert yanan KÄ±lÄ±ç, gün boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± cironun 3 yüz TL olduÄŸunu ifade ederek, “Yüzde 10 indirim diyorlar. Yüzde 10 indirimi neye yapÄ±yorlar? Soruyoruz. Yüzde 10 indirim neyde var. Tuvalet kâÄŸÄ±dÄ±nda ÅŸekerde var. Ben her gün tuvalet kâÄŸÄ±dÄ± almÄ±yorum ki. Bana gÄ±dadan bahsetsinler, etten bahsetsinler” diye konuÅŸtu.

‘BÄ°ZE Ä°NSANCA YAÅžAMA HAKKI VERSÄ°NLER’

Hükümetin icraatlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren KÄ±lÄ±ç, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “Park, yol ve mesire alanÄ± yapÄ±yorlar. Ya benim cebimde para olacak ki gidip park alanÄ±nda yapÄ±p yiyebileyim. Sen park yapÄ±yorsun ama benim cebimde o eti, domatesi, ekmeÄŸi vs. alÄ±p oraya gidip yiyecek para olmadÄ±ktan sonra sen o parkÄ± kime yapÄ±yorsun. Ben diyorum ki önce insana insanca yaÅŸama hakkÄ± verin."

FotoÄŸraf: Servet Karaduman/MA

‘ZAMLAR BU TOPLUMUN UYANIÅžI OLMALI’

AyakkabÄ± maÄŸazasÄ± olan ve 25 senelik esnaflÄ±k yapan Altan Engindeniz de, 3 kriz gördüÄŸünü ama bu son krizin diÄŸerlerinden çok daha aÄŸÄ±r ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu ifade etti. Engindeniz: “Ben bir esnaf olarak ÅŸuan kira ödemekte zorluk çekiyorum. SiftahsÄ±z dükkanÄ± kapatÄ±yorum. Rahip meselesi uyutma politikasÄ±ydÄ±. Krizi ört bas etmek istediler. Toplum olarak bu zamlardan etkileniyoruz. Bu artÄ±k toplumun uyanÄ±ÅŸÄ± olmalÄ±dÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Servet Karaduman/MA

‘DEVLET GEREÄžÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°RSÄ°N’

Market sahibi Mahmut Çidemli de, “DükkanÄ± kapatma noktasÄ±na geldik. ‘Yüzde 10 indirim yaptÄ±k’ diyorlar. Bunu elektriÄŸe doÄŸalgaza yapsana. YazÄ±k günah deÄŸil mi bize. EÄŸer bu devlet devletse devlet olmanÄ±n gereÄŸini yapacak. Formaliteden orada durmayacak. Ä°ÅŸçinin emekçinin halinden anlayacak” sözleriyle tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:10

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