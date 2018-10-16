Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Trump, mahkemeye deÄŸil ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸöyle:

"Dün gazetelerin birinci sayfalarÄ±nda çok acÄ± bir olay vardÄ±. 22 göçmenin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi katliam. Bu insanlar kendi ülkelerinden çÄ±kÄ±p Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Demokratik bir ülkede yaÅŸamak istiyorlar. 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hepsine rahmet diliyoruz. Ama yaÅŸananlarÄ± unutmuyoruz. KÄ±yÄ±ya bedeni vuran Aylan bebeÄŸi unutmuyoruz.

Bütün bunlarÄ±n sorumlusu o koltukta oturan zattÄ±r. 'Suriye'ye girme' dedik, 'yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsun' dedik, 'Akan kan müslüman kanÄ±dÄ±r' dedik. Bizi dinlemedi. 'BildiÄŸimi okurum' dedi.

'SURÄ°YELÄ°LERÄ° SURÄ°YE'YE GÖNDERECEÄžÄ°Z'

Åžimdi ülkemizde 4 milyon Suriyeli var. AKP'ye oy veren vatandaÅŸlarÄ±m; Suriyelilerden memnunsanÄ±z baÅŸÄ±m üstüne. OnlarÄ± Suriye'ye gönderecek parti CHP. Kimsenin burnunu kanatmadan bir yarayÄ± saracaÄŸÄ±z. Bunun yapÄ±lmasÄ± çok önemli. Bunu yapacak siyasi irade bizde vardÄ±r.

AramÄ±zda kamuda geçici olarak çalÄ±ÅŸanlar var. AyrÄ±mcÄ±lÄ±k var. ÇalÄ±ÅŸanlar iÅŸçiler arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak doÄŸru deÄŸildir. Åžehitler, gaziler vatandaÅŸlar arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak doÄŸru deÄŸildir. Dili dini ne olursa olsun herkes TC vatandaÅŸÄ±dÄ±r.

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET

Buradan tüm partilerin genel baÅŸkanlarÄ±na sesleniyorum. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete son vermek istiyorsak el birliÄŸi yapalÄ±m. Bu iÅŸin partiyle ilgisi yok.

ERDOÄžAN'A GAZÄ° ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° YANITI

Yalan konusuna deÄŸinelim biraz. Yalan bütün inançlarda günahtÄ±r. Özellikle ülke yönetme pozisyonundaki kiÅŸilerin halka yalan söylemesi çok daha bir ayÄ±ptÄ±r günahÄ±n ötesinde. Peygamberimiz bir hadisinde ÅŸöyle der, "yalandan sakÄ±nÄ±n çünkü yalanla günah yan yanadÄ±r ve sizi cehenneme götürür"

Gazi Üniversitesinin belgesini açÄ±kladÄ±k, beyefendi rahatsÄ±z olmuÅŸ. Bana diyor ki "Yalan olur da böylesi olur mu?" diyerek beni suçluyor. Åžunu söylemek isterim. Bir belge önüme geldiÄŸinde hemen o belgeye sarÄ±lmam. Önce araÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m doÄŸru mu deÄŸil mi ondan sonra açÄ±klarÄ±m, benim huyum da ahlakÄ±m da inancÄ±m da topluma saygÄ±m da böyle. Bir tane belge olsa gene neyse. Gazi Üniversitesi'ni örnek göstermiÅŸtim. Ordu Hastanesi belgesi böyle. 'Hayati önem dÄ±ÅŸÄ±nda ameliyat yapmayÄ±n.' Neden? Hayat pahalÄ±. Karadeniz Teknik Üniversitesi ÅŸöyle söylüyor: "Hastanemize hasta sevki ve yönlendirmelerde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bilgilendirilmesi..." ÅŸeklinde yazÄ±yor. Giresun Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü 'Bu hastalarÄ± sevk etmeyin' deniyor. Åžimdi soruyorum kim yalan söylüyor. EÄŸer bu belgeler yalansa, bu belgelerin altÄ±na imza atanlarÄ± görevden alÄ±n. Ama bu meydanÄ± bulmuÅŸ ya alkÄ±ÅŸta var, aÄŸzÄ±na geleni söylüyor. Onun için yalan söylemek her sabah kahvaltÄ± yapmak gibi birÅŸey.

'SARAY VATANDAÅžIN PARASIYLA YAPILDI AMA MALÄ°YETÄ° BÄ°LEN YOK'

Güç ve yetkiler tek merkezde toplanmaz. Yasama, yargÄ±, yürütme olur. KuruluÅŸlarÄ± olur, bütün bunlar güç ve yetkinin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r. Uçan kuÅŸun bile bir dengesi vardÄ±r tek kanatlÄ± kuÅŸ uçmaz. Ama Türkiye'de denge yok. SarayÄ±n maliyetini bilen var mÄ±? Yok. Kimin parasÄ±yla yapÄ±ldÄ±? VatandaÅŸÄ±n parasÄ±yla. Ama kimse bilmiyor. Devlet vatandaÅŸÄ±nÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak zorundadÄ±r.

RAHÄ°P BRUNSON'IN TAHLÄ°YESÄ°

EÄŸer devlet vatandaÅŸÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlayamÄ±yorsa, baskÄ±cÄ± bir devlete dönüÅŸür. O zaman devlet hukuk devleti olmaktan çÄ±kar, organize suç örgütü olur. Devleti yöntenler yanlÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± sürece baÅŸkasÄ±nÄ±n iÅŸine karÄ±ÅŸmamalÄ±dÄ±r. Bu papaz iÅŸi var ya, Türkiye'nin nasÄ±l yönetildiÄŸine bakÄ±n. 'Papaz casus, ajan, terörist' dediler. Åžimdi Brunson'un Türkiye cephesine bakÄ±yoruz, ne oldu?

11 Ocak'ta ErdoÄŸan diyor ki, 'Bu fakir bu görevde olduÄŸu sürece bu teröristi alamazsÄ±n' Brunson ÅŸu an nerede? 11 AÄŸustos'ta 'Tehdit ediyor yarÄ±n saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. BurasÄ± çatladÄ±kapÄ± ülkesi mi? BurasÄ± Türkiye Türkiye!' Ee ne oldu? Brunson'u gönderdin. Senin sayende oldu bunlar. Polis Akademisi'nde 'Ver papazÄ± al papazÄ±' diyor. Bizdeki gitti neyle? Özel uçakla gitti. Utanmasalar devlet töreniyle göndereceklerdi. Ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ve ÅŸerefiyle nasÄ±l oynarsÄ±n?

Ne müzakaresi yaptÄ±nÄ±z. Ya Trump doÄŸruyu söylüyor, sen yalan söylüyorsun; ya sen doÄŸru söylüyorsun, Trump yalan söylüyor. Ama hep Trump'Ä±n dediÄŸi çÄ±ktÄ±. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesini Trump'a teslim ettin. Senin yatacak yerin yok.

Yok mahkeme karar vermiÅŸ. Geçiniz, geçiniz. Trump kime teÅŸekkür ediyor. Mahkemeye deÄŸil sana.

BAHÇELÄ°'YE: SARAY'A DESTEÄžÄ° SÜRDÜRECEK MÄ°SÄ°N?

Bahçeli’ye açÄ±k ve net bir çaÄŸrÄ±da bulunuyorum: Türkiye’nin onuruyla oynayan bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin?

Buna tükürüÄŸünü yalatma politikasÄ± deniyor. Bunu yaptÄ±lar. OnlarÄ±n aÄŸÄ±rÄ±na gitmiyor.Benim AÄŸÄ±rÄ±ma gidiyor.

Ben ülkemi seviyorum. BayraÄŸÄ±mÄ± seviyorum. BayraÄŸÄ±mÄ±n onuru her ÅŸeyin üstündedir. CanÄ±mÄ±n da üstündedir.

CEMAL KAÅžIKÇI TEPKÄ°SÄ°

Neden gerekeni yapmÄ±yorsun? Bir gazeteci senin ülkende nasÄ±l öldürülür? Ses kayÄ±tlarÄ± var deniyor.

Ä°Åž BANKASI TARTIÅžMASI

Atatürk'ün vasiyeti var. Vasiyet hukuk güvencesi altÄ±ndadÄ±r. Vasiyet hala geçerli. Türkiye'nin en büyük özel bankasÄ±. Åžimde o bankaya el koycaÄŸÄ±m diyor. Kenan Evren de aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. O da diktatördü. Sen de aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yorsun. YabancÄ±lar gelsin deniyor. Niye gelsin. El koyuyorsun. Kamu bankalarÄ±nÄ± periÅŸan ettiniz. Ä°çini boÅŸalttÄ±nÄ±z." (Evrensel WebTV)

CHP'de 12'si ilÃ§e baÅŸkanÄ± toplam 62 kiÅŸi adaylÄ±k iÃ§in gÃ¶revi bÄ±raktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 15:07

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