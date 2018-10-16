Pervin Buldan: Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± Rehine BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±n

HDP’nin 6. kuruluÅŸ yÄ±l dönümü haftasÄ±na denk gelen grup toplantÄ±sÄ±, yoÄŸun ve coÅŸkulu bir katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸti. KESK, Pir Sultan Abdal DerneÄŸi, Demokratik Alevi DerneÄŸi, HacÄ± BektaÅŸ Anadolu Kültür VakfÄ±, Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu, Demokratik Ä°slam Kongresi, Mahalleler BirliÄŸi, DTK, DBP, HDK, ESP, Devrimci Parti, TÄ°P, Halkevleri, SYKP yönetici ve üyelerinin yanÄ± sÄ±ra tutuklu seçilmiÅŸlerin yakÄ±nlarÄ± ve hayatÄ±nÄ± kaybeden tutuklu Koçer Özdal’Ä±n ailesi de grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

Buldan, grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Dün, 15 Ekim, halklarÄ±mÄ±z ve Türkiye demokrasisi açÄ±sÄ±ndan önemli bir gündü. Tüm engelleri, barajlarÄ±, fÄ±rtÄ±nalarÄ± aÅŸa aÅŸa bugünlere gelen, emeÄŸimiz, alÄ±n terimiz, göz nurumuz olan partimizin 6. kuruluÅŸ yÄ±l dönümüydü. Türkiye halklarÄ±nÄ±n umudu, sesi ve cesur yüreÄŸi olan HDP’nin 6. kuruluÅŸ yÄ±l dönümü hepimize kutlu olsun.

Partimizin simgesi olan çÄ±nar aÄŸacÄ± gibi derinlere kök salmÄ±ÅŸÄ±z. HDP, Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Çerkez, Alevi, Süryani, Êzîdî, Hristiyan, Müslüman bütün kimlik ve inançlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± dayadÄ±ÄŸÄ± koca bir çÄ±nar aÄŸacÄ±dÄ±r.

‘KAZANA KAZANA BUGÜNLERE GELDÄ°K’

Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin engin deneyimlerinden süzülüp geliyoruz, siyasi geleneÄŸimiz büyük bedeller ödedi, ödemeye devam ediyor, Ancak hiçbir zaman zalime, zulme, Dehaklara boyun eÄŸmedik. “Direne direne kazanacaÄŸÄ±z” dedik. Kazana kazana bugünlere geldik.

FaÅŸizmin aramÄ±za duvar ördüÄŸü Figen YüksekdaÄŸ, Selahattin DemirtaÅŸ, Gültan KÄ±ÅŸanak, Tuncer BakÄ±rhan, Sebahat Tuncel, Leyla Güven, Ä°dris Baluken, Selma Irmak, ÇaÄŸlar Demirel, Burcu Çelik, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan, Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m ve tutuklu belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ÅŸahsÄ±nda bütün tutsak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± buradan selamlÄ±yoruz.

HDP ZÄ°NDANLARA SIÄžMAZ

HDP zindanlara sÄ±ÄŸmaz, HDP zulme boyun eÄŸmez. HDP uçsuz bucaksÄ±z bir halk deryasÄ±dÄ±r; tükenmez. KurulduÄŸumuz gün üzerinde yemin ettiÄŸimiz her bir deÄŸere sahip çÄ±karak geldik bugünlere. Bugünden sonra da dünyada ve ülkede barÄ±ÅŸÄ± ve eÅŸitliÄŸi saÄŸlayana kadar mücadelemizi ilkelerimizle, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla devam ettireceÄŸiz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n bize verdiÄŸi milletvekilliÄŸi, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevleri bizim için bir ÅŸan-makam konusu deÄŸildir. Bizler, bu görevleri sadece ve sadece halka hizmet etmek, barÄ±ÅŸÄ± hediye etmek için kullanÄ±rÄ±z, kullanacaÄŸÄ±z.

BU SÄ°STEMÄ° KADINLAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°P, DÖNÜÅžTÜRECEK

KadÄ±nlarÄ± özgürleÅŸtiren bu politikalarÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, iktidar kadÄ±n düÅŸmanÄ± eril, cinsiyetçi ve militarist anlayÄ±ÅŸÄ±yla HDP'li kadÄ±nlara ve kadÄ±n kazanÄ±mlarÄ±na yönelmiÅŸtir. BaÅŸta, HDP'li kadÄ±nlar ÅŸahsÄ±nda Sevgili Figen YüksekdaÄŸ'i hedef almÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu an binlerce kadÄ±n üyemiz cezaevinde. Binlerce yurttaÅŸÄ±n oyuyla seçilen Hakkâri vekilimiz Sevgili Leyla Güven hala cezaevinde rehin tutuluyor. Enis BerberoÄŸlu kararÄ±na raÄŸmen Leyla Güven’in hala rehin tutuluyor olmasÄ± AKP'nin Kürt ve kadÄ±n düÅŸmanÄ± politikalarÄ±nÄ±n açÄ±k göstergesidir. AynÄ± iktidar, Sevgili Gültan KÄ±ÅŸanak baÅŸta olmak üzere onlarca kadÄ±n belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± görevinden zorla aldÄ±, yerine kayyÄ±mlar atadÄ± ve rehine olarak cezaevlerine koydu. Ä°ÅŸte bu, kadÄ±nlardan duyulan korkunun göstergesidir. Bu iktidar kadÄ±nlarÄ±n direniÅŸinden, mücadelesinden korkuyor. Korkmaya devam etsin. Çünkü bu ülkeyi, bu sistemi kadÄ±nlar deÄŸiÅŸtirip, dönüÅŸtürecek.

‘SANDIKTA YAÅžADIÄžI KAYBI, YARGI Ä°LE KAZANIMA DÖNÜÅžTÜRMEK Ä°STÄ°YOR’

Demokratik yollardan HDP karÅŸÄ±sÄ±nda büyük bir yenilgiye uÄŸrayan siyasi iktidar, 2015 yÄ±lÄ±ndan beri yargÄ±yÄ± araç haline getirerek partimizi demokratik siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na atmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. SandÄ±kta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaybÄ±, yargÄ± ile polis ile bir kazanÄ±ma dönüÅŸtürmek istemektedir. Bunun adÄ± gasptÄ±r. Halk iradesine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r.

Son üç yÄ±lda on binlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z tutuklandÄ±. EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±mÄ±z, milletvekillerimiz, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z rehin alÄ±ndÄ±. Ä°nanÄ±n ki, bize yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n, siyasi operasyonun onda biri AKP’ye yapÄ±lsaydÄ±, üç gün dayanamaz daÄŸÄ±lÄ±rlardÄ±.

Çünkü onlar çÄ±kar birliÄŸinden oluÅŸan bir anonim ÅŸirkettir. Biz ise bir halk hareketiyiz. OnlarÄ± bir arada tutan ranttÄ±r, paradÄ±r, makamdÄ±r, ihaledir. Bizi bir arada tutan ise barÄ±ÅŸa ve özgürlüÄŸe adanmÄ±ÅŸlÄ±ktÄ±r. Mücadele aÅŸkÄ±dÄ±r. Umuttur. Cesarettir. KararlÄ±lÄ±ktÄ±r. Bu anonim ÅŸirket elinden gelen her ÅŸeyi yaptÄ± ama HDP’yi bitiremedi. Onlar tutukladÄ±kça, bu halk çoÄŸaldÄ±, büyüdü, güçlendi, daha da güçlenecek.

HALKEVLERÄ°’NE YÖNELÄ°K REHÄ°NE OPERASYONUNU KINIYORUZ

Geçen hafta Amed ve Batman baÅŸta olmak üzere birçok yerde parti yöneticisi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, Batman ve DiyarbakÄ±r il eÅŸbaÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± rehin alÄ±p tutukladÄ±lar. Van’daki 10 Ekim anmasÄ±nda halkÄ±mÄ±za, vekillerimize, partili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±rdÄ±lar. Bu arada bu sabah da Halkevleri’ne yönelik bir rehine operasyonu düzenlendi. Bu operasyonu kÄ±nÄ±yor ve gözaltÄ±ndaki yoldaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± en çok neden korkuyor biliyor musunuz? Kürtlerle Türklerin, Hristiyanlarla MüslümanlarÄ±n, Alevilerle Sünnilerin, kadÄ±nlarla gençlerin, iÅŸçilerle çiftçilerin yan yana gelmesinden korkuyor. Çünkü biliyor ki bu yan yana geliÅŸler kurduklarÄ± düzeni deÄŸiÅŸtirecek güçtedir. Korksun, biz yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye devam edeceÄŸiz.

YARGI, REHÄ°NE POLÄ°TÄ°KASININ BÄ°R ARACIDIR

Biz HDP’ye yönelik tutuklamalarÄ±n rehine politikasÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunu hep söyledik. Bu gerçeÄŸi söylemeye de devam edeceÄŸiz. Çünkü bu ülkede bir adalet ve hukuk mekanizmasÄ± yok. YargÄ±, rehine politikasÄ±nÄ±n bir aracÄ± ve mekanizmasÄ±dÄ±r.

Geçen Cuma günü Rahip Brunson davasÄ±nda bu durum bir kez daha görülmüÅŸtür. Rahip bir rehine olarak tutuluyordu. TÄ±pkÄ± rehine olarak tutulan siyasetçiler, gazeteciler gibi. Deniz Yücel de rehineydi, Almanya’yla kirli pazarlÄ±k sonucu serbest bÄ±raktÄ±lar. Ortada hukuk filan yok.

‘SAVCISI DA, HAKÄ°MÄ° DE, GÄ°ZLÄ° TANIÄžI DA AKP GENEL BAÅžKANIDIR’

Gizli tanÄ±klÄ±k mekanizmasÄ±yla herkesi rehin alabiliyorlar. Gizli tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± yargÄ± sistemine getiren kim? Cemaat. Åžimdi AKP dört elle sarÄ±lÄ±yor. Rehine olarak tutulan bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ±ndaki uyduruk iddianameler gizli tanÄ±k ifadesine dayandÄ±rÄ±lÄ±yor. AslÄ±nda çoÄŸu zaman da gizli tanÄ±k filan yok. Ortada suç olmadÄ±ÄŸÄ± için zaten tanÄ±klÄ±k diye de bir ÅŸey olamaz. Siyasi iktidar rehin alÄ±nacak siyasetçilerle ilgili karar veriyor, düÄŸmeye basÄ±yor, polis gözaltÄ±na alÄ±yor, yargÄ± da gizli tanÄ±k ifadesi diye gerçek dÄ±ÅŸÄ± iddianame hazÄ±rlÄ±yor. Tüm bu rehine davalarÄ±nÄ±n savcÄ±sÄ± da, hakimi de, gizli tanÄ±ÄŸÄ± da AKP Genel BaÅŸkanÄ±'dÄ±r.

Rahip de bu politikanÄ±n sonucu olarak rehin tutuldu. AKP Genel BaÅŸkanÄ± “Al papazÄ± ver papazÄ±” dedi. Rahip neye karÅŸÄ± rehine olarak tutuldu? 17-25 AralÄ±k’la baÅŸlayan, Halkbank’a uzanan yolsuzluk ve kirli iÅŸlerle ilgili ABD’de yürüyen yargÄ± sürecine karÅŸÄ±lÄ±k rehin alÄ±ndÄ±. Bir diÄŸer neden ABD’nin Suriye’de SDG’ye destek vermesi. Rahibi terörist, ajan ilan ettiler. Kendi medyalarÄ±nda günlerce hedef gösterdiler. ErdoÄŸan, “Bu fakir görevde olduÄŸu sürece o teröristi alamayacaklar” dedi. Sonuç ne oldu? Rahibi aldÄ±lar. RehineliÄŸi bitti. Neyin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda? Acaba bizim fakirin durumunda bir deÄŸiÅŸiklik mi oldu? DoÄŸrusu merak ediyoruz.

‘ADALET BAKANLIÄžININ ADINI REHÄ°NE BAKANLIÄžI YAPIN’

Sonra ne diyor AKP’liler? BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± kararÄ±. Trump, ErdoÄŸan’a teÅŸekkür ediyor. AlÄ±n size baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±! Ortada bir yargÄ± yok ki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olsun. Adalet daÄŸÄ±tan bir yargÄ± ve gerçek bir hukuk sistemi olsa zaten insanlar rehine alÄ±namaz, suçsuz yere tutuklanamaz.

Buradan yeri gelmiÅŸken bir çaÄŸrÄ± yapmak istiyorum: Gelin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± Rehine BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±n! KanunlarÄ±nÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± da rehine kanunu olarak deÄŸiÅŸtirin! Daha uyumlu olur!

‘DEMÄ°RTAÅž, YÜKSEKDAÄž, KIÅžANAK, GÜVEN NÄ°YE REHÄ°N?’

EÄŸer baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± varsa, demokratik siyaset yürüttüÄŸü için DemirtaÅŸ, YüksekdaÄŸ, KÄ±ÅŸanak, Leyla Güven ve yüzlercesi niye rehin? Roboski’nin, Gezi’nin, Soma’nÄ±n, iÅŸ cinayetlerinin failleri, katilleri niye dÄ±ÅŸarÄ±da? Bu yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ± deÄŸil, AKP’nin muhaliflerini tasfiye yargÄ±sÄ±dÄ±r.

Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan iktidarÄ±n emir komutasÄ±ndaki bir yargÄ± sistemi kaldÄ±. Rahip davasÄ±, insanlara yönelik terörist suçlamasÄ±nÄ±n, örgüt üyesi suçlamasÄ±nÄ±n rehin almak için uydurulmuÅŸ koca bir yalan olduÄŸunu tüm gerçekliÄŸiyle bir kez daha ortaya koydu.

Ve tarih ÅŸuna ÅŸahit olacaktÄ±r ki; muhaliflerine karÅŸÄ± içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da acÄ±masÄ±zca rehine politikasÄ± uygulayan, yargÄ±yÄ± bunun bir kÄ±lÄ±cÄ± haline getiren zihniyetin kendisi de bir gün yarattÄ±ÄŸÄ± bu sistemin rehinesi olacaktÄ±r! Bundan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n!

MENBÄ°Ç TEPKÄ°SÄ°

Rahibin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün AKP Genel BaÅŸkanÄ± “FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunu darmadaÄŸÄ±n edeceÄŸiz, MÄ±nbiç’e de gireceÄŸiz” diyerek Rojava halklarÄ±nÄ± tehdit etti. Kobanê’den baÅŸlayarak Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar her tarafÄ± dümdüz edecekmiÅŸ. Her cümlesinde yÄ±kma, öldürme, yerle bir etme var. Türkiye ve bölge halklarÄ± bir yÄ±kÄ±m ekibiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. HalklarÄ±n iradesini hiçe sayanlarÄ±n tek yapacaÄŸÄ± ÅŸey yÄ±kÄ±mdÄ±r. Bunlar da bunu yapÄ±yor.

Kürtler herhangi bir toprak parçasÄ±nda küçük de olsa bir kazanÄ±m sahibi olmasÄ±n diye neredeyse Türkiye’den vazgeçecekler! Nedir bu Kürt düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±? Bu düÅŸmanlÄ±k halklar arasÄ± çatÄ±ÅŸmayÄ± doÄŸurur. Hedefiniz halklarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi midir?

‘AMEDSPOR GOL ATMAYA DEVAM EDECEK’

ErdoÄŸan’Ä±n HDP’yi ve Rojava Kürtlerini hedef gösteren sözlerini sarf etmesinden iki gün sonra Sakarya’da Amedspor oyuncularÄ±na, kulüp yöneticilerine planlÄ± Ä±rkçÄ± bir saldÄ±rÄ± oldu. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± buradan ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Amedspor asla yalnÄ±z deÄŸildir. Amed halkÄ±, tüm Kürt halkÄ± arkasÄ±ndadÄ±r. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Cesaretiniz varsa, kendinize güveniyorsanÄ±z Amedspor’la sahada mücadele edersiniz. IrkçÄ± saldÄ±rÄ±larla deÄŸil. Kürdün bir spor kulübüne dahi tahammül edemiyorlar.

Halklar yÄ±kÄ±m politikalarÄ±yla kazanÄ±lmaz, kaybedilir. Åžu an yaptÄ±klarÄ± da budur. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunu yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Türkiye bundan ne kazanç elde edecek? Afrin'e de aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±nÄ±z, çeteleri doldurdunuz! Oradaki barÄ±ÅŸÄ± yok ettiniz! Ne kazandÄ±nÄ±z! Kürdün kaybetmesi Türk halkÄ±nÄ±n kazanmasÄ± mÄ±dÄ±r? Bu coÄŸrafyada halklarÄ±n geleceÄŸi ortaktÄ±r. Biri kaybederken diÄŸeri kazanamaz. Hep beraber kaybedilir! Ya da hep beraber kazanÄ±lÄ±r!

24 HAZÄ°RAN ÖNCESÄ° AFRÄ°N, YEREL SEÇÄ°MLER ÖNCESÄ° MINBÄ°Ç

24 Haziran seçimleri öncesi Afrin iÅŸgal edilmiÅŸti. Åžimdi yerel seçimler var sÄ±rada. MÄ±nbiç’e gireceÄŸiz diyor. AynÄ± film tekrar sahnede. Ä°dlib’ten atÄ±lan çeteleri mi yerleÅŸtireceksiniz?

BunlarÄ±n tek derdi, halklarÄ±n kendi özgücüyle demokratik özerk bir yönetim oluÅŸturmasÄ±nÄ± engellemektir. Çünkü iyi biliyorlar ki Rojava’da oluÅŸacak demokratik yönetim, Türkiye’deki katÄ± merkeziyetçi, otoriter tekçi yönetimi daha da sorgulanÄ±r, tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirecektir. Bundan korkuyorlar!

SÄ°YASETÄ°NE DEÄžÄ°L, POLÄ°SE, HÂKÄ°ME GÜVENÄ°YOR

AKP Genel BaÅŸkanÄ±, hafta sonu yine bizi hedef gösterdi, tehdit etti. El koyarÄ±z, kayyÄ±m atarÄ±z filan. Tehdit ve baskÄ±yla sonuç alacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yor. Ä°zlediÄŸi siyasetin halkta bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi biliyor. Siyaseten aslÄ±nda çoktan yenilmiÅŸ, kaybetmiÅŸ. O yüzden baskÄ±ya, tutuklamaya sarÄ±lÄ±yor. Bizimle siyasi mücadele yürütme cesareti gösteremiyor. Siyasetine deÄŸil, polise, jandarmaya, savcÄ±ya, hâkime güveniyor.

MUHTARLIKLARA KAYYIM ATANDI

Sadece bizimle uÄŸraÅŸmÄ±yor. Görevi baÅŸÄ±ndaki muhtarlarÄ± görevden alÄ±yorlar. “Bana muhtar bile olamazsÄ±n dediler” diye maÄŸduriyet edebiyatÄ± yapan zihniyet bugün muhtarlardan dahi korkar duruma gelmiÅŸtir! ArtÄ±k kayyÄ±m muhtarlÄ±klara da atanmÄ±ÅŸ durumda.

Hedefi bellidir. KaybedeceÄŸi yerel seçimleri gasp etme yolunu aramaktadÄ±r. AkÅŸam sabah kayyÄ±mdan bahsediyor. KayyÄ±mla yatÄ±p kayyÄ±mla kalkÄ±yor. Dikkat edilirse kendi adaylarÄ±ndan hiç söz etmiyor. KayyÄ±ma sarÄ±lmasÄ± aslÄ±nda siyaseten yenildiklerinin, bittiklerinin de bir ifadesidir. Korkunun ifadesidir. HalkÄ±n içine çÄ±kacak halleri yok.

‘HDP’YÄ° YEREL YÖNETÄ°MLERDEN SÄ°LEMEYECEKSÄ°NÄ°Z’

Anketlerde iktidarÄ±n ciddi kan kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Özellikle son ekonomik kriz AKP’nin gerçek yüzünü halka daha net gösterdi. Oylarda erime hÄ±zlanÄ±nca ortaÄŸÄ±yla beraber telaÅŸa kapÄ±ldÄ±lar. Ama nafile karÅŸÄ±nÄ±zda halklarÄ±n “ben geliyorum” diyen gümbür gümbür ittifakÄ± var. HDP var. HDP’yle umutlarÄ±nÄ± büyüten ve demokratik iktidara yürüyen milyonlar var! HDP’yi parlamentodan silemediniz, gücünüz yetmedi. Yerel yönetimlerden de silemeyeceksiniz.

‘AKP TABELA PARTÄ°SÄ° OLACAK’

Göreceksiniz bu seçimlerde AKP, bölgede bir tabela partisi haline gelecek. TabelalarÄ±nÄ±zÄ± da kayyÄ±mlarÄ±nÄ±z indirecek merak etmeyin!

Bir kez daha söylüyoruz, siyasi iktidar artÄ±k anlamalÄ±; HDP’ye verilen oy sadece bir oy deÄŸildir, bir iradedir, bir duruÅŸtur, bir tavÄ±rdÄ±r. Bizim her bir oyumuzun arkasÄ±nda bu irade vardÄ±r.

KAYYIMLARI SARAYIN ÇÖPLÜÄžÜNE GÖNDERECEÄžÄ°Z

Biz, girdiÄŸimiz her seçimden alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±k, yine baÅŸaracaÄŸÄ±z. Hem de adil olmayan koÅŸullarda kazandÄ±k, yine kazanacaÄŸÄ±z. DeÄŸerlerimize saldÄ±ran, yolsuzluk yapan o kayyÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± yerel seçimlerde belediyelerden birer birer söküp atacaÄŸÄ±z ve Saray’Ä±n çöplüÄŸüne göndereceÄŸiz!

EMEKLÄ°LÄ°KTE YAÅžA TAKILANLARLA Ä°LGÄ°LÄ° YASA TEKLÄ°FÄ°NÄ° DESTEKLEYECEÄžÄ°Z

Son olarak bir bilgiyi sizlerle ve kamuoyuyla paylaÅŸmak istiyorum. Dün Ä°çiÅŸleri Komisyonunda trafik kanunu görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda korucularÄ±n emekliliÄŸiyle ilgili madde görüÅŸülürken, komisyon üyelerimiz korucularla ilgili sunulan önergeye karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durum “HDP emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili önergeye karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±” diye kamuoyuna yanlÄ±ÅŸ yansÄ±tÄ±lmaktadÄ±r. Bizim karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koruculuk mevzusudur. Yoksa emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceÄŸimizi buradan kamuoyuyla paylaÅŸmak isteriz. Gerçi biraz önce AKP Genel BaÅŸkanÄ± erken yaÅŸta emeklilikle ilgili teklif getirmeyeceklerini söyledi. Ama biz bu teklifin gelmesi için çabalayacak, destekleyeceÄŸiz. (HABER MERKEZÄ°)

HDP 20 Ekimâ€™de yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlatacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 15:06

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