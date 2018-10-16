HDP grup toplantÄ±sÄ± - 16 Ekim 2018 SalÄ±

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair deÄŸerlendirmelerde buludu.

Pervin Buldan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

Siyasi iktidar 2015 yÄ±lÄ±ndan itibaren partimizi demokratik siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na atmak istemektedir. Son 3 yÄ±lda on binlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z tutuklandÄ±. Bize yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n onda biri AKP'ye yapÄ±lsaydÄ± periÅŸan olurlardÄ±. Ancak biz bugün halkÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle ayaktayÄ±z.

Geçen hafta özellikle DiyarbakÄ±r ve Batman baÅŸta olmak üzere arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za operasyon ve tutuklamalar gerçekleÅŸti. Bu sabah da Halkevleri'ne yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonu kÄ±nÄ±yoruz.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± en çok Kürtlerle Türklerin, Hristiyanlarla MüslümanlarÄ±n, Alevilerle Sünnilerin, kadÄ±nlarla gençlerin, iÅŸçilerle köylülerin yan yana gelmesinden korkuyor. Biz de buradan yana yana mücadele edeceÄŸimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Sen bu kararlÄ±lÄ±kla baÅŸ edemezsin ErdoÄŸan!

Rahip Brunson bir rehine olarak tutuluyordu. Deniz Yücel de bir rehineydi. Almanya ile kirli pazarlÄ±k sonucu bÄ±rakÄ±ldÄ±, ortada hukuk yoktu. AKP 'gizli tanÄ±klÄ±k' sistemine dört elle sarÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. AslÄ±nda çoÄŸu zaman ortada bir gizli tanÄ±k da olmuyor. Gerçek dÄ±ÅŸÄ± iddianameler hazÄ±rlanÄ±yor. Tüm bu rehine davalarÄ±nÄ±n savcÄ±sÄ± da hakimi de AKP Genel BaÅŸkanÄ±dÄ±r.

Rahip, 17-25 AralÄ±k sürecine uzanan ve ABD'de süren dava sürecine yönelik bir rehine olarak tutuldu. ErdoÄŸan, 'Bu fakir burada olduÄŸu sürece o rahibi alamayacaklar' demiÅŸti. Åžimdi ne oldu, o fakirin durumunda bir deÄŸiÅŸiklik mi oldu, bunu merak ediyoruz. Buradan bir çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz, gelin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± 'Rehine BakanlÄ±ÄŸÄ±' yapÄ±n. Rahip davasÄ±, insanlara yönelik 'terörist' ve 'terör örgütü üyesi' propagandasÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸi dava olmuÅŸtur.

Rahibin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün, AKP Genel BaÅŸkanÄ± Rojava halklarÄ±nÄ± tehdit etti. Her cümlesinde yÄ±kma, öldürme, yerle bir etme var. HalklarÄ±n iradesini hiçe sayanlarÄ±n tek yapacaÄŸÄ± ÅŸey yÄ±kÄ±mdÄ±r. Kürtler küçük de olsa bir toprak sahibi olmasÄ±n diye neredeyse Türkiye'den vazgeçecekler. ErdoÄŸan'Ä±n bu sözlerinden iki gün sonra Sakarya'da Amedspor'a bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Buradan bir kez daha bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Amedspor'un yanÄ±ndayÄ±z, cesaretiniz varsa Amedspor'la sahada mücadele edersiniz. Amedspor, gol atmaya devam edecektir!

'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu yerle bir edeceÄŸiz' diyen zihniyet, içeride de aynÄ± tavrÄ± sergilemektedir. AKP Genel BaÅŸkanÄ± yine bizi hedef gösterdi, 'El koyarÄ±z, kayyÄ±m atarÄ±z' dedi. Ä°zlediÄŸi siyasetin halkta bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi de iyi biliyor. Bizimle siyasi mücadele yürütme cesareti gösteremiyor, polisi, askeri karÅŸÄ±mÄ±za dikiyorlar. ArtÄ±k kayyÄ±m, muhtarlÄ±klara da atanmÄ±ÅŸ durumda. Bugün muhtarlardan dahi korkar duruma gelmiÅŸlerdir. Yerel seçimlerde kaybedecekleri yerleri zorla almak istemekteler. Dikkat ederseniz kendi adaylarÄ±ndan hiç bahsetmiyorlar. Özellikle son ekonomik kriz AKP'nin gerçek yüzünü halka gösterdi. Oylarda erime hÄ±zlanÄ±nca ortaÄŸÄ±yla telaÅŸa kapÄ±ldÄ±lar. Biz diyoruz ki HDP'yi parlamentodan silemediniz, gücünüz yetmedi, yerelden de silemezsiniz, gücünüz yetmez. Göreceksiniz, bu seçimlerde AKP bir tabela partisi haline gelecek.

Partimizin 6'ncÄ± yÄ±lÄ±nda, 6 yÄ±ldÄ±r bizi yenemediler, 60 yÄ±l geçse de yenemeyecekler çünkü umudun adresiyiz.

(Evrensel WebTV)

HDP 20 Ekimâ€™de yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlatacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 13:34

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