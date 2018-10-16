Meral Akşener'den Erdoğan'a: Yargımızın başına çuvalı sen geçirdin

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ekonomik gelişmelere, Brunson konusuna ve Kaşıkçı'nın kaybedilmesine ilişkin konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Dövizdeki kur krizi ve enflasyonla alım gücünün iyice düştüğü şartlara değinen Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

■ Emekliye, sabit ücretliye zam yapın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok. Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşı buhranın içine itti. Herkesin izlediği bir TV programında Türkiye ile alay edilen programlar yayınlanıyor. Erdoğan’ın dolara endekslediği köprülere otoyollara zabıta mı gönderelim? Daha önce de ifade ettim, doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye’nin altına döşedikleri dinamitler borç parayla örtmüşlerdi. Şimdi o perdenin açıldığı zamana geldik.

■ Milletin yaşadığı sıkıntıya ancak damat kadar ciddiyetle yaklaşabilen bir iktidar var. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz ses yok. Adaleti tesis edin vatandaş adalete güvensin diyoruz ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD’nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor.

■ Geçen hafta açıklanan cari açık rakamlarını yandaş medya yorumlamaktan aciz. Türkiye uzun bir aradan sonra cari açık vermedi. Borazanlar yeni ekonomik programın zaferi diye verdi. Şimdi sorarım size Eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos rakamlarına etki ediyor? Bir çuval un kaça para olmuş, Bir koli yumurta kaça? Onun umurunda değil. Gübreden mazottan, sütten, mamadan haberi yok.

■ Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olabilir. Aklını başına devşir rızkı veren Allah’tır Allah. Damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Enflasyonu kimin hortlattığını öğrendik. Meğerse bunu yapan bakkalmış, marketmiş, esnafmış. Orada yazan bu. Bu açıklanan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı.

İN DEMEKLE İNİYORSA...

■ Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun. Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin.

■ AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçın”ın, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan.

SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI'NIN KAYBEDİLMESİ

Akşener, ayrıca Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybedilmesine tepki gösterdi, "Suudi Arabistan devlet değerlerimize açıkça saldırmış AKP’nin sessizliğini fırsat bilip Türkiye'nin aklıyla alay etmiştir. Asla karşılıksız bırakılmamalıdır. Sayın Erdoğan Sudi şımarıklığına geçit verme" dedi.

■ Her konuda ‘Eyyt’ diye başlıyor. Kimseyi bulamazsa gölgesiyle kavga ediyor. Belki de Suudi’lerin yaptığı yardımın hatırı vardır. Gazeteci Kaşıkçı’nın durumu için ne dedi? Sözcüsü 'Suudilerle ortak çalışacağız' dedi. Ne yapacaksınız? Kileri korumak için fareye mi nöbet yazacaksınız.

■ Suudi Arabistan devlet değerlerimize açıkça saldırmış AKP’nin sessizliğini fırsat bilip Türkiye'nin aklıyla alay etmiştir. Suud Türk’e karşı İngiliz atı olarak karşımıza çıkmıştır. Suud kutsal topraklarda ABD oyuncağı, Mısır’da darbeci, PKK’nın 100 milyon dolar bağışçısıdır. Gazetecini daha önce ABD’de kaçırılmak istendiği ortaya çıkmıştır. Ama bu engellenmiş peki bizin istihbaratçılarımız nerededir?”

ERDOĞAN'A BRUNSON TEPKİSİ: YARGIMIZIN BAŞINA ÇUVALI SEN GEÇİRDİN

Meral Akşener, Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Yargımızın başına çuvalı bizzat sen geçirdin" dedi.

■ Borazanlar haber yapmasa ne yazar millet bizden haberdar. Sayın Erdoğan artık sadece bir ekran yüzüdür. Erdoğan’ın ağzında tek bir kelime var CHP, CHP, CHP şimdiden söylüyorum İYİ Parti bu oyuna düşmeyecek. Ya milletin sorunlarıyla ilgilenecekler ya da çekip gidecekler. Papaz uçuyor AKP’den ses yok. Af yasası konuşuluyor CHP’den ses yok.

Şimdi Sayın Erdoğan CHP üzerinden Cumhuriyetin kurucu iradesine saldırıyor ya ben bir şey hatırlatayım. İsmet İnönü’nün elinde ABD bayrağı var dediği gün Amerikan 6. Filosu alkışlarla karşılanıyordu. Bayrak İnönü’yü Amerikancı yapıyorsa Erdoğan’ın ABD’den aldığı hizmet madalyası Tayip Erdoğan’ı neci yapar? Bu polemikler gündemi yormaktan başka bir işe yaramamaktadır.”

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 12:20

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