İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Dövizdeki kur krizi ve enflasyonla alım gücünün iyice düştüğü şartlara değinen Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

■ Emekliye, sabit ücretliye zam yapın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok. Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşı buhranın içine itti. Herkesin izlediği bir TV programında Türkiye ile alay edilen programlar yayınlanıyor. Erdoğan’ın dolara endekslediği köprülere otoyollara zabıta mı gönderelim? Daha önce de ifade ettim, doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye’nin altına döşedikleri dinamitler borç parayla örtmüşlerdi. Şimdi o perdenin açıldığı zamana geldik.

■ Milletin yaşadığı sıkıntıya ancak damat kadar ciddiyetle yaklaşabilen bir iktidar var. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz ses yok. Adaleti tesis edin vatandaş adalete güvensin diyoruz ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD’nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor.

■ Geçen hafta açıklanan cari açık rakamlarını yandaş medya yorumlamaktan aciz. Türkiye uzun bir aradan sonra cari açık vermedi. Borazanlar yeni ekonomik programın zaferi diye verdi. Şimdi sorarım size Eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos rakamlarına etki ediyor? Bir çuval un kaça para olmuş, Bir koli yumurta kaça? Onun umurunda değil. Gübreden mazottan, sütten, mamadan haberi yok.

■ Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olabilir. Aklını başına devşir rızkı veren Allah’tır Allah. Damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Enflasyonu kimin hortlattığını öğrendik. Meğerse bunu yapan bakkalmış, marketmiş, esnafmış. Orada yazan bu. Bu açıklanan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı.

■ Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun. Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin.

■ AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçın”ın, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 10:31

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