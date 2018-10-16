Sanayi üretimi geriledi

Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, temmuz ayına göre ise yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi ağustos’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, Temmuz ayına göre ise yüzde 1.1 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı."

Fotoğraf: DHA

“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.9 arttı."

Fotoğraf: DHA

“Ağustos ayında ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 azaldı.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 10:48

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