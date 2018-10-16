Meclis önünde durmayan traktöre polisler ateş açtı

Ankara'da meclis binasının önünde durmayan bir traktöre polisler tarafından ateş açılması sonucu yaralanan traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasının önüne kadar gelen ve durmayan bir traktöre polislerce ateş açıldı. Traktör, 4 araca çarptıktan sonra durdu.

Fotoğraf: AA

Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya yönüne giden traktör, Ankara’da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Şehir merkezinde kent trafiğine girmesi yasak olan traktör, bulvar üzerinde TBMM yakınında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Traktör sürücüsünün hareket etmeye devam etmesi sonucu polisler Meclis önüne geldiği sırada ateş açmaya başladı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, traktör 4 araca çarptıktan sona durdu.

Fotoğraf: DHA

Traktörün devrilmesi sonucu bacağından yaralanan sürücü 45 yaşındaki Aydın Sakarya gözaltına alındı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 10:49

www.evrensel.net