Ankara'da Halkevleri üyelerine operasyon

Halkevleri'nin Ankara'da bulunan şube ve şube başkanlarına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 4 şube başkanı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Halkevlerinin Eryaman, Keçiören, Tuzluçayır, Mutlu ve İlker Şube başkanlarının evine ve şube binalarına operasyon düzenlendi.

AA'nın aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şube başkanı gözaltına alındı.

Polisin şubelerdeki aramalarının sürdüğü belirtildi.

Twitter'dan bir açıklama yayınlayan Halkevleri, soruşturmanın içeriğinin bilinmediğini ifade etti. Açıklamada "Bu soruşturmanın nedeni hukuksuz mühürlemelere rağmen halkın hakları mücadelesinin kesintisiz devam etmesidir. Krizin faturasının halka ödetilmek istenmesine karşı çıkmamızdır" denildi. (HABER MERKEZİ)

Basına ve kamuoyuna

Halkevlerini susturamazsınız pic.twitter.com/7R4dm5DJZO — Halkevleri (@Halkevleri) 16 Ekim 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 09:38

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