İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonu

İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu kapsamında 34 asker, Ankara'da 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ' soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi, 11'i meslekten ihraç toplam 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın aktardığına göre Başsavcılığın talimatının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 ilde operasyon düzenliyor.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Muvazzaf olan askerlerden 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Özkan Arslan/DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 35'i aktif görevde toplam 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 10:52

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