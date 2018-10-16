'FETÖ' operasyonu: Asker ve akademisyenler gözaltına alındı

İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda 34 asker ve 50 Jandarma personeli için gözaltı kararı verildi. 20 üniversite personeli de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ' soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi, 11'i meslekten ihraç toplam 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın aktardığına göre Başsavcılığın talimatının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 ilde operasyon düzenliyor.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Muvazzaf olan askerlerden 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Özkan Arslan/DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 35'i aktif görevde toplam 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

4 ÜNİVERSİTEDE OPERASYON: 20 GÖZALTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘FETÖ’ üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

GEREKÇE BYLOCK KULLANMAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim'de İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları iddia edildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:24

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