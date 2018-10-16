Suudi Arabistan uçağı eğitim sırasında düştü

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, eğitim sırasında düşen Suudi Arabistan uçağı mürettabatının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'a ait bir savaş uçağının 15 Ekim Pazartesi günü eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre uçaktaki tüm mürettabat yaşamını yitirdi. Uçağın ülkenin kuzeybatısında düştüğü ve jette kaç pilotun olduğu henüz bilinmiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 08:45

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