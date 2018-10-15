Trump'tan muhtemel rakibine: Ãœlkemizi Venezuelaâ€™ya Ã§evirir

Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde DemokratlarÄ±n adayÄ± olmasÄ± beklenen Elizabeth Warren iÃ§in 'Ãœlkemizi Venezuelaâ€™ya Ã§evirir' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 2020'de ABD'de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde DemokratlarÄ±n adayÄ± olmasÄ± beklenen Senatör Elizabeth Warren hakkÄ±nda, "Ülkemizi Venezuela’ya çevirir" yorumunda bulundu.

Trump, gelecek BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinde DemokratlarÄ±n adayÄ± olarak kendisine karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ± beklenen Massachusetts Senatörü Warren hakkÄ±nda gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

Demokrat partinin "saygÄ±n" isimlerinden biri olarak kabul edilen Warren'in kendisiyle yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± umduÄŸunu belirten Trump, “UmarÄ±m BaÅŸkanlÄ±k için yarÄ±ÅŸÄ±r, çünkü çok kolay bir rakip olacaktÄ±r. UmarÄ±m yarÄ±ÅŸÄ±r. Zor olacaÄŸÄ±nÄ± hiç düÅŸünmüyorum" dedi.

Trump, Warren'in ülkeyi mahvedeceÄŸini ileri sürerek, "Ülkemizi mahveder. Ülkemizi Venezuela’ya çevirir” ifadelerini kullandÄ±.

Senatör Elizabeth Warren, ABD'de 2020'de yapÄ±lacak BaÅŸkanlÄ±k seçimleri için DemokratlarÄ±n muhtemel adaylarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 23:59

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