EkÅŸi'ye gÃ¶re soyunma odasÄ±ndaki saldÄ±rÄ±, 'ufak bir aÄŸÄ±z mÃ¼nakaÅŸasÄ±'!

Sakaryaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Cevat EkÅŸi, Amedspor'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± ve maÃ§ Ã¶ncesi dev ekrandan gÃ¶sterilen klibe iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Sakaryaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Cevat EkÅŸi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. haftada oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçÄ± öncesi statta gösterilen askeri operasyon klibine, dinletilen "Ölürüm Türkiyem" ÅŸarkÄ±sÄ±na ve maç sonrasÄ± Amedsporlu oyuncularÄ±n soyunma odasÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±ya dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± "Ufak bir aÄŸÄ±z münakaÅŸasÄ±" olarak niteleyen EkÅŸi, klibin 1 kez yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bizzat kendisinin bir daha gösterilmemesi talimatÄ± verdiÄŸini söyledi. EkÅŸi ayrÄ±ca kamuoyunda maksatlÄ± spekülasyonlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

EkÅŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, maç öncesi statta gösterilen kliple ilgili ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bahse konu klip, Kuzey Irak'ta Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin düzenlediÄŸi operasyonda PKK'lÄ± teröristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan SakaryalÄ± Uzman ÇavuÅŸ Ömer Özdemir'in acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmak üzere, bir hafta önce oynanan NiÄŸdespor maçÄ± öncesinde de yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Klip bu maça özel olarak hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ, sosyal medya üzerinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 19.00'da baÅŸlayacak olan Amedspor maçÄ±ndan 45 dakika önce saat tam 18.15'te kulüp kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n kumanda odasÄ±ndan bir defaya mahsus yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ, bir hassasiyet oluÅŸturur endiÅŸesiyle yayÄ±n sorumlusu bizzat tarafÄ±mdan aranarak, bir daha yayÄ±nlanmamasÄ± talimatÄ± verilmiÅŸtir.

SakaryalÄ± Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, DiyarbakÄ±rlÄ± kardeÅŸlerimize hizmet verirken hain terör örgütleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmiÅŸtir. Emniyet müdürümüzün ÅŸehadeti ile baÅŸlayan kardeÅŸlik duygusu halen ilk günkü canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaktadÄ±r. DiyarbakÄ±rlÄ±nÄ±n da SakaryalÄ±nÄ±n da teröre karÅŸÄ± duruÅŸu aynÄ±dÄ±r. Terör herkesi hedef alan bir insanlÄ±k suçudur. Teröre karÅŸÄ± verilen mücadelede her iki ÅŸehrimizden de kahraman ÅŸehitlerimiz bulunmaktadÄ±r. Bizim kimseyi ötekileÅŸtirmek gibi bir kastÄ±mÄ±z olamaz."

Klibin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n kamuoyuna kasÄ±tlÄ± olarak yanlÄ±ÅŸ aksettirildiÄŸini savunan EkÅŸi, müsabaka sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n da abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. EkÅŸi, açÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Maç bitiminde soyunma odasÄ±na geçerken sporcular arasÄ±nda meydana gelen ufak bir aÄŸÄ±z münakaÅŸasÄ± herhangi bir olaya dönüÅŸmeden saÄŸ duyulu bir ÅŸekilde sonlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konu, klip yayÄ±nlanmasÄ± olayÄ± ile büyütülerek art niyetli bir ÅŸekilde spora ve kardeÅŸliÄŸe gölge düÅŸürecek bir hava oluÅŸturma gayretkeÅŸliÄŸinden ibarettir. Bahse konu müsabaka öncesinde ve müsabaka günü Amedspor kafilesine her türlü misafirperverlik gösterilmiÅŸ, tesislerimiz kendilerine açÄ±larak idmanlarÄ±n tesislerimizde yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu misafirperverliÄŸimizden dolayÄ± kendilerinden de olumlu dönüÅŸ olmuÅŸtur."

NE OLMUÅžTU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. haftada oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçÄ± baÅŸlamadan önce stadyumda "Ölürüm Türkiyem" adlÄ± ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde dev ekrandan askeri operasyon görüntülerini içeren bir klip gösterilmiÅŸti. Maç sÄ±rasÄ±nda da Sakaryaspor taraftarlarÄ±, Amedspor yedek kulübesine saldÄ±rmÄ±ÅŸ, son olarak ise maç sonrasÄ± Amedspor'un soyunma odasÄ±ndaki futbolcular saldÄ±rdÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

Sakaryaspor-Amedspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Amedsporlu futbolculara saldÄ±rÄ±

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk GergerlioÄŸlu da Amedspora yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Amedspora yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 23:46

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