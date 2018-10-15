Deizm DerneÄŸi kuruldu: 'DÃ¼nyayÄ± Deistirelim!'

Deizm DerneÄŸi, 12 kurucu Ã¼yenin baÅŸvurusunun Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla resmen kuruldu.

Deist bir grup, Ä°stanbul’da ‘Deizm DerneÄŸi’ kurdu. 13 Haziran'da baÅŸvuruda bulunan kurucu üyeler, 14 Temmuz'da Ä°stanbul KadÄ±köy'deki ofislerinin açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Durvar'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre “Siyasi otoritenin ve payanda olan otoritelerin yoÄŸun hakaretine ve ötekileÅŸtirmesine maruz kalan Deizm düÅŸüncesi ‘devlet eli’ ile dernekleÅŸerek güç kazandÄ±” denilen kuruluÅŸ ilanÄ±nda ÅŸu açÄ±klama yer aldÄ±:

“13.06.2018 tarihinde baÅŸvuruda bulunan 12 kurucu üye, 18.09.2018 tarihinde Ä°stanbul ValiliÄŸi’nce onaylanmÄ±ÅŸ tüzüklerini alarak resmen Deizm DerneÄŸi’ni kurmuÅŸ oldular.”

'ADEM VE HAVVA GÄ°BÄ°YÄ°Z'

DerneÄŸin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve açÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Özcan Pali ise, “Hiçbir dine mensup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± bizlere aÄŸÄ±r hakaretlerde bulunuldu, onurumuz incitildi. Hükümetin baÅŸÄ±nda bulunan otoriteler bizlere ‘sapÄ±k’ bile dediler. Bizler öncelikle ‘Adem ve Havva’ gibiyiz. Bizler gibi onlar da hiçbir dine mensup deÄŸillerdi. OnlarÄ±n ne kitabÄ± ne dini ne de peygamberi vardÄ±, onlar yalnÄ±zca Allah’a inanÄ±yorlardÄ±. Bizler de onlar gibiyiz. EÄŸer bize sapÄ±k diyorlarsa Âdem ve Havva’ya da sapÄ±k demiÅŸ oluyorlar” dedi.

Dernek deklarasyonunda ise “DünyayÄ± Deistirelim!” sloganÄ± kullanÄ±ldÄ±.

Sevgili HalkÄ±mÄ±za, Deizm DerneÄŸi olarak bu coÄŸrafyada seküler bir toplum oluÅŸmak çabasÄ±nda bulunmak bizler için bir onurdur. DerneÄŸimiz bünyesinde, üye olup, bu onurlu çabalarda bulunmak isteyen takipçilerimiz bizleri mutlu ediyor. — Deizm DerneÄŸi - Ä°stanbul (@DeizmDernek) 10 Ekim 2018

DerneÄŸin kuruluÅŸ ilanÄ±nda ‘inanÄ±ÅŸlarÄ±’ ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±:

"Deistler Allah’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± inanÄ±r ancak dinler ve peygamberlere inanmaz. AÅŸkÄ±n bir YaratÄ±cÄ±nÄ±n olduÄŸuna kanaat eden ancak tüm dinlerin insan ürünü olduÄŸunu dile getiren felsefi düÅŸünce." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 22:39

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