â€˜GeÃ§miÅŸi tartÄ±ÅŸmadan bugÃ¼nÃ¼ anlayamayÄ±zâ€™

Ä°nsan haklarÄ± savunucusu Av. Eren Keskin, BalÄ±kesirâ€™de dÃ¼zenlenen â€˜Ä°nsan HaklarÄ± ve Demokrasiâ€™ konulu panelde konuÅŸtu.

C.Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

Ä°HD BalÄ±kesir Åžubesi Burhaniye’de ‘Ä°nsan HaklarÄ± ve Demokrasi’ konulu panel düzenledi. Burhaniye Alevi Kültür DerneÄŸi salonunda gerçekleÅŸen panelde konuÅŸan Av. Eren Keskin sistemi tartÄ±ÅŸmadan bugün ülkede yaÅŸanan hak ihlallerini tartÄ±ÅŸmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KonuÅŸmasÄ±nda Dersim KatliamÄ± ve Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ±na deÄŸinen Keskin, geçmiÅŸte yaÅŸananlarÄ± tartÄ±ÅŸmadan bugünün de anlaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Hep resmi ideolojiden söz edildiÄŸini dile getiren Eren Keskin, Türk ve sünni Ä°slam kimliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±ndakileri yok sayan, yok eden resmi ideolojinin bir çok kesim tarafÄ±ndan da içselleÅŸtirildiÄŸini söyledi.

FARKLI BÄ°R SÜREÇ YAÅžANIYOR

Keskin konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Biz AKP iktidarÄ±nÄ±n son 5-10 yÄ±lÄ±na kadar hep yasama, yürütme ve yargÄ± kurumlarÄ±nÄ±n militarizmle baÄŸlantÄ±sÄ±ndan ÅŸikayet ettik. Askerin riyaset üzerindeki egemenliÄŸinden söz ettik. Biz ÅŸunu iyi biliyorduk ki, her zaman bir gerçek devlet, bir de görünürdeki devlet vardÄ±r. ÖrneÄŸin özel harp dairesinin gölgesinde militarizmin ÅŸekillendirdiÄŸi bir devlet, bir de hükümetler olurdu. Hiçbir hükümetin halk tabanÄ± çok güçlü olmaz, tüm hükümetler askerlerden korkarak onlarÄ±n istedikleri gibi yönetirlerdi ülkeyi. Ama ÅŸimdi ÅŸöyle bir fark var; ilk kez halk tabanÄ± güçlü, yani yüzde 50 civarÄ±nda tabanÄ± olan güçlü bir parti ve cemaatlerle arasÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derin devletle uzlaÅŸmaya giden bir AKP ve esas olarak ErdoÄŸan gerçeÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu nedenle sadece Tayyip ErdoÄŸan üzerinden yapÄ±lan okumalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Tayyip ErdoÄŸan düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± bize devletin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve etkisini unutturdu. Halbuki son derece ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, soykÄ±rÄ±mcÄ± ve katliamcÄ± bir devlet var. Böylesi bir devleti hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tayyip ErdoÄŸan gidecek ama devlet kalÄ±cÄ±.”

Panel, soru-cevap bölümünün ardÄ±ndan sona erdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 22:23

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