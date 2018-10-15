GenÃ§ kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklayan ÅŸahÄ±s, 'iyi davranÄ±ÅŸÄ±' nedeniyle tahliye edildi

23 yaÅŸÄ±ndaki TuÄŸÃ§e K.'yi bÄ±Ã§akla yaralayan ÅŸahÄ±s, 6 yÄ±l 8 ay ceza aldÄ± ve yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek tahliye edildi.

MuÄŸla'da, üniversite öÄŸrencisi TuÄŸçe K.'yi (23) 'kÄ±skançlÄ±k' bahanesiyle bÄ±çakla yaralayÄ±p dalaÄŸÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu gerekçesiyle tutuklu yargÄ±lanan 27 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin G, 6 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme Hüseyin G'yi, "piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve tutuklulukta geçirdiÄŸi sürelerle verilen ceza miktarÄ±nÄ± dikkate alarak" tahliye ederken TuÄŸçe K. kararÄ±n ardÄ±ndan sinir krizi geçirdi.

8 YIL HAPSÄ° Ä°STENÄ°YORDU

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre olay, geçtiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda MenteÅŸe ilçesinde yaÅŸandÄ±. MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öÄŸrencisi Hüseyin G., saat 03.30 sÄ±ralarÄ±nda yürüyüÅŸe davet ettiÄŸi TuÄŸçe K.'yi 'kÄ±skançlÄ±k' bahanesiyle üzerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla yaraladÄ±. Ä°hbar üzerine, olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. TuÄŸçe K., ilk yapÄ±lan müdahalenin ardÄ±ndan ambulansla MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ameliyat edilen TuÄŸçe K.'nin dalaÄŸÄ± alÄ±ndÄ±. Olay sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan Hüseyin G., sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±. Hüseyin G., hakkÄ±nda, 'vasÄ±flÄ± bÄ±çakla yaralama' suçundan 8 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

BIÇAÄžIN DENK GELDÄ°ÄžÄ°NÄ° FARK ETMEMÄ°Åž!

MuÄŸla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k Hüseyin G. ile maÄŸdur TuÄŸçe K. ve avukatlar hazÄ±r bulundu. Son savunmasÄ±nÄ± yapan Hüseyin G., "Elimdeki bÄ±çaÄŸÄ±n TuÄŸçe'ye denk geldiÄŸini fark etmedim. Kesinlikle bilerek ve isteyerek hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m. PiÅŸmanÄ±m, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 6 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verdiÄŸi Güney'i, "piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, gözaltÄ± ile tutukluÄŸundaki geçirdiÄŸi süreler ile verilen ceza miktarÄ±nÄ±" dikkate alarak tahliye etti.

KARARIN ARDINDAN SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°

Karardan sonra duruÅŸma salonundan ayrÄ±lan TuÄŸçe K., adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi. Genç kadÄ±n, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulans ile MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 22:13

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