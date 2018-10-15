Damada dÃ¼ÄŸÃ¼nde egzoz ve yangÄ±n tÃ¼pÃ¼ taktÄ±lar

NiÄŸdeâ€™de dÃ¼zenlenen bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde damada egzoz ve yangÄ±n tÃ¼pÃ¼ armaÄŸan edildi.

NiÄŸde’de düzenlenen bir düÄŸünde 'Dinamit Gençlik' adlÄ± bir gruba üye olan damada, egzoz ve yangÄ±n tüpü armaÄŸan edildi.

Sevda VeziroÄŸlu ile Onur Turgut'un bir düÄŸün salonunda düzenledikleri tören sÄ±rasÄ±nda damadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±, davetlilerin ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda genç çifte egzoz ve yangÄ±n tüpü armaÄŸan etti.

DamadÄ±n arkadaÅŸÄ± ve olayÄ±n fikir babasÄ± Ömer Yücel, 'Dinamit Gençlik' adlÄ± bir gruplarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve grup üyesi 8 arkadaÅŸÄ±n birbirlerini çok sevdiÄŸini söyledi. Geçen yÄ±l bir baÅŸka arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n düÄŸününde de yangÄ±n tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "FarklÄ± ve eÄŸlenceli bir ÅŸey ortaya koymak için bunu yaptÄ±k. Onur kardeÅŸimiz arabalarÄ± çok seviyor. Ona da arabasÄ±yla ilgili olarak egzoz taktÄ±k. YangÄ±n tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiÄŸi için yanÄ±nda onu da verdik. KardeÅŸimiz çok sevindi ve çok eÄŸlenceli dakikalar yaÅŸadÄ±k. Herkes çok eÄŸlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z evlenince farklÄ± hediyeler vereceÄŸiz. KardeÅŸimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.

'ARABAMA TAKTIRACAÄžIM'

Durum karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dönen damat Onur Turgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangÄ±n tüpü taktÄ±klarÄ±nda ben de vardÄ±m. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egzozu arabama taktÄ±racaÄŸÄ±m. Çok teÅŸekkür ediyorum" dedi.

DamadÄ±n arkadaÅŸlarÄ± daha sonra taktÄ±klarÄ± egzoz ve yangÄ±n tüpü ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdi. (NiÄŸde/DHA)

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DÃ¼ÄŸÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± altÄ±nÄ± ilamsÄ±z icra yoluyla geri aldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 21:47

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