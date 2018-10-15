Ä°talya ve Fransa arasÄ±nda AfrikalÄ± mÃ¼lteci krizi

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, FransÄ±z jandarmasÄ±nÄ±n Ä°talya sÄ±nÄ±rÄ±na mÃ¼lteci bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine FransÄ±z bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden izahat istedi.

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, ‘Fransa'nÄ±n AfrikalÄ± mültecileri Ä°talya sÄ±nÄ±rÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±’ iddiasÄ± üzerine, ülkedeki FransÄ±z büyükelçiden izahat istediÄŸi bildirildi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Fransa sÄ±nÄ±rÄ±nda görev yapan Ä°talyan polisi, FransÄ±z jandarmalarÄ±n bir araçla gelerek muhtemelen mülteci olan Afrika kökenli iki kiÅŸiyi aÄŸaçlÄ±k alana bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kuzeydeki Torino ÅŸehrine baÄŸlÄ± Claviere’de cuma günü meydana gelen olayda, FransÄ±z jandarmasÄ±nÄ±n iki AfrikalÄ± erkeÄŸi sÄ±nÄ±rdaki aÄŸaçlÄ±k bir alana bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan da geri döndüÄŸü belirtildi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, polisin, mültecileri bÄ±rakan FransÄ±z aracÄ±n plakasÄ±nÄ± not aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

FRANSIZ BÜYÜKELÇÄ°'DEN Ä°ZAHAT Ä°STENDÄ°

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkedeki FransÄ±z büyükelçiden izahat istendiÄŸi belirtilerek, “FransÄ±z jandarmasÄ±nÄ±n bir minibüsle Claviere’ye muhtemel giriÅŸi ve aÄŸaçlÄ±k alana iki kiÅŸiyi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, derhal FransÄ±z büyükelçi ile iletiÅŸime geçerek olayla ilgili açÄ±klama istedi. Olayla ilgili Ä°talya’nÄ±n Paris büyükelçiliÄŸi de olayÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± için ilgili FransÄ±z yetkililere resmi bir talepte bulundu” ifadesine yer verildi.

‘BÄ°ZE NUTUK ATANLARDAN BÄ°R AÇIKLAMA Ä°STÄ°YORUZ’

Ä°talya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini de konuya iliÅŸkin Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, olayÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini duyurdu.

Salvini, açÄ±klamasÄ±nda, “Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. Konuyla ilgili geliÅŸmeleri bekliyorum. Macron’un Fransa’sÄ±nÄ±n göçmenleri gizlice Ä°talya’ya bÄ±rakmak için polisini kullandÄ±ÄŸÄ±na inanmak istemiyorum. Ama birileri gerçekten kanunlarÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ± ve anlaÅŸmalarÄ± ihlal ederek bizi Avrupa’nÄ±n mülteci kampÄ± gibi kullanmayÄ± düÅŸünüyorsa, büyük bir hata yapÄ±yorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazÄ±rÄ±z. Özellikle de her gün bize nutuk atanlardan bir açÄ±klama istiyoruz” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. (Roma/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 20:45

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