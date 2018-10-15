TavuklarÄ±mÄ± yiyor diyerek komÅŸusunun kÃ¶peÄŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Sakarya'nÄ±n Kocaali ilÃ§esinde bir kiÅŸi tavuklarÄ±nÄ± yediÄŸi gerekÃ§esiyle komÅŸusunun kÃ¶peÄŸini asarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Sakarya'nÄ±n Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda bir köpeÄŸi aÄŸaca asÄ±lÄ± halde bulundu. Ä°ple asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülen köpeÄŸin öldüÄŸü belirlendi. Durumu öÄŸrenen çok sayÄ±da hayvan haklarÄ± savunucusu olay yerine geldi. VahÅŸete tepki gösteren vatandaÅŸlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeÄŸin asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölgeyi ÅŸeritle çevirerek geniÅŸ çaplÄ± inceleme yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 50 metre uzaklÄ±ktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeÄŸini asÄ±lÄ± halde görünce büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.

KOMÅžUSUNDAN ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDU

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeÄŸinin komÅŸusu R.B. tarafÄ±ndan tavuklarÄ±nÄ± yediÄŸi gerekçesiyle öldürüldüÄŸünü iddia etti. M.Ö., ÅŸüpheli R.B.'den ÅŸikayetçi oldu.

KÖPEÄžÄ° AÄžACA ASAN ÅžÜPHELÄ° TESLÄ°M OLDU

Åžikayet üzerine harekete geçen jandarma, ÅŸüpheli R.B.'yi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

OlayÄ±nÄ±n ÅŸüphelisi olarak aranan R.B ilerleyen saatlerde jandarmaya teslim oldu. Åžüpheli R.B ifadesinde köpeÄŸin sokak köpeÄŸi olduÄŸunu ve M.Ö. tarafÄ±ndan 6 aydÄ±r bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendisine ait tavuklarÄ± yediÄŸini söyledi. Bu durumu komÅŸusuna söylediÄŸini ancak sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden R.B, pazar günü akÅŸam saatlerinde köpeÄŸi öldürdüÄŸünü itiraf etti. Nöbetçi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan R.B, yarÄ±n adliyeye sevk edilecek. (DHA)

TekirdaÄŸ'da 'kÃ¶peÄŸe tecavÃ¼z' iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 20:36

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