Denizliâ€™de trafik kazasÄ±: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼ 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Denizli Bozkurt Ä°lÃ§esi Tutluca Mahallesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 3 iÅŸÃ§i de yaralandÄ±.

Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri Bünyesine ait Hakan D. idaresindeki 20 ASS 148 plakalÄ± pikap tarzÄ± araç, Bozkurt istikametinden Denizli istikametine seyir halinde ilerlerken Tutuluca Mahallesi giriÅŸine geldiÄŸinde kaza yaptÄ±. AracÄ±n henüz bilinmeyen bir nedenden dolayÄ± arka tekerleklerinden birinin patlamasÄ±yla kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

mericulukus.tv'nin haberine göre, tekerin patlamasÄ±yla birlikte kontrolden çÄ±kan pikap savruldu ve yoldan çÄ±karak ÅŸarampole yuvarlandÄ±. AracÄ±n takla atmasÄ±yla birlikte pikap içerinde bulunan Mustafa Gedik, Hakan D., Osman T. ve Ä°smail Ç. yola savruldu.

Kaza sonrasÄ± sürücü Hakan D. ile Mustafa Gedik aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Osman T. ve Ä°smail Ç. Hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

Kazaya ilk müdahaleyi diÄŸer sürücüler yaptÄ±. YaralÄ± iÅŸçiler için itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralÄ±lara tek tek müdahale ettikten sonra hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Kazada aÄŸÄ±r yaralanan Mustafa Gedik hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n tedavisine devam edildiÄŸi bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan teknisyen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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