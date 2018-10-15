Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Ãœlke genelinde yarÄ±n havanÄ±n parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olmasÄ±, bazÄ± yÃ¶relerde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye genelinde yarÄ±n havanÄ±n parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu olacaÄŸÄ±, bazÄ± yörelerde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak görüleceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

YarÄ±n Ä°ç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, BalÄ±kesir, Konya, NiÄŸde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Ä°stanbul'un kuzey kÄ±yÄ±larÄ± ve Çanakkale'nin doÄŸu kesimlerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak tahmin ediliyor.

AyrÄ±ca, bu akÅŸam saatlerinde Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu ve DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinin azalmasÄ± ve görüÅŸ mesafesinde yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 20:09

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