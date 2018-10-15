KYK burs ve kredi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

KYK burs ve Ã¶ÄŸrenci kredisi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. BaÅŸvuru sÃ¼resi 21 Ekim'de sona erecek.

Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öÄŸrencileri için vereceÄŸi burs ve öÄŸrenci kredisi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. YükseköÄŸrenim gören öÄŸrencilerini maddi yönden desteklemek amacÄ±yla ödenen burs ve kredi baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte, baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve diÄŸer detaylar da belli oldu.

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na (GSB) baÄŸlÄ± KYK, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da öÄŸrencilere burs ve öÄŸrenim kredisi vermeye devam edecek. GeçtiÄŸimiz günlerde yurt baÅŸvuru sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan merakla beklenen KYK burs ve öÄŸrenci kredisi baÅŸvurularÄ± e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸladÄ±.

KYK'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 2018-2019 öÄŸretim yÄ±lÄ±nda ÖÄŸrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Sistemi sÄ±navÄ±na girerek ilk defa bir yükseköÄŸretim programÄ±na girmeye hak kazanan öÄŸrenciler ile halen bir yükseköÄŸretim programÄ±na devam eden ara sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri burs ve kredi baÅŸvurularÄ±nÄ± 15-21 Ekim tarihleri arasÄ±nda e-Devlet üzerinden gerçekleÅŸtirebilecek.

BaÅŸvurularda, öÄŸrencilerin öÄŸrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve baÅŸvuruyu doÄŸru ÅŸekilde tamamlamalarÄ± gerekiyor. KYK'nÄ±n burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öÄŸrencilerin 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar baÅŸvurusunu tamamlamasÄ± gerekiyor. BaÅŸvurusunda deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyen öÄŸrenciler de aynÄ± tarihler arasÄ±nda bilgilerini güncelleyebilecek.

HATALI BAÅžVURULAR GEÇERSÄ°Z SAYILACAK

ÖÄŸrencilerin baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda herhangi bir sorun yaÅŸamamalarÄ± için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öÄŸrencilerin üniversitenin öÄŸrenci iÅŸleriyle görüÅŸmeleri gerekiyor. HatalÄ± ya da eksik öÄŸrenim bilgisiyle yapÄ±lan baÅŸvurular geçersiz sayÄ±lacak.

BURS MÄ°KTARI NE KADAR?

GeçtiÄŸimiz eÄŸitim öÄŸretim döneminde öÄŸrencilere verilen 425 liralÄ±k Ön Lisans ve Lisans bursu bu yÄ±l 500 lira olacak. 500 liralÄ±k burs ve kredi ödemeleri, yeni yÄ±l itibariyle baÅŸlayacak. YapÄ±lan açÄ±klamada, yeni yÄ±lda yüksek lisans öÄŸrencilerinin 1000 lira, doktora öÄŸrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacaÄŸÄ± yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 20:00

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