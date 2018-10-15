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FotoÄŸraf: Evrensel
DemirÃ¶ren Medya Grubuâ€™nda 32 kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
15 Ekim 2018 19:45
DemirÃ¶ren Medya Grubunun 32 kiÅŸiyi iÅŸten attÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
DoÄŸan Medya’yÄ± satÄ±n alan Demirören Medya Grubunun yeni bir iÅŸten atma dalgasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Medyaradar’da yer alan iddiaya göre, ekonomik krizi gerekçe göstererek küçülme kararÄ± alan Demirören Grubu’ndan ilk iÅŸten atma haberleri gelmeye baÅŸladÄ±. Hürriyet, Milliyet, Posta, CNN Türk, Kanal D’nin internet sitelerinde görevli 32 kiÅŸinin çÄ±kÄ±ÅŸÄ± verildi.
Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lanlar arasÄ±nda cnntürk.com.tr’nin Ä°çerik ve Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Direktörü Umut KatÄ±rcÄ±, Ä°nternet Ä°çerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert EskisÄ±ndÄ±, Milliyet kültür sanat editörü UÄŸur Ugan ve Milliyet TV spikeri Neslihan Ablay bulunuyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:49
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