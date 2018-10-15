Kemal DinÃ§, 19 Ekimâ€™de Ä°zmirâ€™de konser verecek

MÃ¼zisyen Kemal DinÃ§ 19 Ekimâ€™de Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde bulunan NÃ¢zÄ±m Hikmet KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde konser verecek.

Kendine has ve yeni baÄŸlamasÄ±yla halk ezgilerine farklÄ± bir yorum getiren Müzisyen Kemal Dinç 19 Ekim’de Ä°zmir’de müzikseverlerle buluÅŸacak.

Saat 20.30’da baÅŸlayacak konser Konak ilçesinde bulunan NâzÄ±m Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸecek. Kemal Dinç’e, çelloda Cengiz YÄ±lmaz, kopuzda BarÄ±ÅŸ Kadem eÅŸlik edecek. Dinç, konserde yeni eserlerini de seslendirecek.

Öte yandan Kemal Dinç yeni albümü “Ä°stanbul-Live” hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± da sürdürüyor. Müzikseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na yeni albümüyle çÄ±kmaya hazÄ±rlanan müzisyenin Ä°stanbul konserlerinde canlÄ± olarak kaydedilen 25 parçadan oluÅŸan albümde geleneksel eserlerin yanÄ± sÄ±ra kendi besteleri de yer alÄ±yor. ArÅŸiv niteliÄŸi taÅŸÄ±yan albümde NazÄ±m Hikmet, Ruhi Su, Hüdai gibi ustalarÄ± yorumlayan Dinç’e sanatçÄ± arkadaÅŸlarÄ± Yadigar Koçer (vokal), Onur GügercinoÄŸlu (keman, viyola), BarÄ±ÅŸ Kadem (Kopuz) ve Cengiz YÄ±lmaz (Çello) eÅŸlik ediyor.

Dinç’in daha önce “Lir ve AteÅŸ” (2006), “BaÄŸlama Ä°çin Denemeler” (2012) , “Geleneksel Yorumlar” (2015) ve Ahmet Aslan’la birlikte “Duo” (2017) albümleri çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 21:29

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