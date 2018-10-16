Erdoğan ve Bahçeli ittifak için görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 16.00'da başladı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat 14.00'te bir araya gelmesi bekleniyordu. İttifak görüşmeleri kapsamında, geçtiğimiz hafta AKP’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından ittifakta nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Erdoğan görüşmeye ilişkin, "Özel Kalemim yarın büyük ihtimalle Sayın Bahçeli’nin Özel Kalemi’yle irtibatı kurar, perşembe günü uygun olursa biz aramızdaki görüşmemizi yaparız. Bu görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur" ifadesini kullanmıştı. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:58

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