ErdoÄŸan ile BahÃ§eli yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, yarÄ±n ittifak konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya gelecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli yarÄ±n saat 14.00'te bir araya gelecek. BuluÅŸmada yerel seçimlere iliÅŸkin ittifak konusunun görüÅŸülmesi bekleniyor.

Ä°ttifak görüÅŸmeleri kapsamÄ±nda, geçtiÄŸimiz hafta AKP’den Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki ile MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Semih YalçÄ±n ve Sadir Durmaz bir araya gelmiÅŸti.

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan ittifakta nihai kararÄ± verilmesi bekleniyor.

ErdoÄŸan görüÅŸmeye iliÅŸkin, "Özel Kalemim yarÄ±n büyük ihtimalle SayÄ±n Bahçeli’nin Özel Kalemi’yle irtibatÄ± kurar, perÅŸembe günü uygun olursa biz aramÄ±zdaki görüÅŸmemizi yaparÄ±z. Bu görüÅŸmede son geliÅŸmeleri, ittifaktÄ± ÅŸuydu buydu hepsini ele alma fÄ±rsatÄ±mÄ±z olur" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:48

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