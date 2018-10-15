TekirdaÄŸ'da 'kÃ¶peÄŸe tecavÃ¼z' iddiasÄ±

TekirdaÄŸ'da bir kÃ¶peÄŸin aÄŸaca baÄŸlanarak tecavÃ¼ze maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± olaya tepki gÃ¶sterdi.

TekirdaÄŸ'da, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerin, iplerle aÄŸaca baÄŸladÄ±klarÄ± köpeÄŸe tecavüz ettiÄŸi iddia edildi. Köpek ölü bulunurken hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n büyük tepki gösterdiÄŸi vahÅŸetle ilgili polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Olay, merkez SüleymanpaÅŸa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, PerÅŸembe PazarÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki boÅŸ arazide meydana geldi. KimliÄŸi henüz belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler, plastik ambalaj ipiyle aÄŸaca baÄŸladÄ±klarÄ± köpeÄŸe tecavüz etti. SaldÄ±rganlar köpeÄŸi ölüme terk edip kaçtÄ±. KöpeÄŸin ölüsü vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan bulundu. OlayÄ±n bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeÄŸi alÄ±p götürdü.

VahÅŸeti sosyal medyada duyan hayvan haklarÄ± savunucularÄ± ve vatandaÅŸlar, büyük tepki gösterdi. SaldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için yetkililer göreve çaÄŸrÄ±ldÄ±. Polis, olayla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatarak, çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. (TekirdaÄŸ/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:22

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