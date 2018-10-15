Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan teknisyen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: MA

Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan teknisyen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 15 Ekim 2018 18:47

    Tarsus'ta elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Emin HazÄ±r yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli elektrik teknisyeni Emin HazÄ±r, Tarsus ilçesine baÄŸlÄ± KavaklÄ± Mahallesi'nde arÄ±zalanan DSÄ°'ye ait sulama kanalÄ±na girdi. HazÄ±r arÄ±zalanan su pompasÄ± tamiri için girdiÄŸi kanalda elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber verilmesiyle olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri HazÄ±r'Ä± Tarsus Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan HazÄ±r, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (Mersin/MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:09
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER iÅŸ cinayeti