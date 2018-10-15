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FotoÄŸraf: MA
Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan teknisyen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
15 Ekim 2018 18:47
Tarsus'ta elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Emin HazÄ±r yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli elektrik teknisyeni Emin HazÄ±r, Tarsus ilçesine baÄŸlÄ± KavaklÄ± Mahallesi'nde arÄ±zalanan DSÄ°'ye ait sulama kanalÄ±na girdi. HazÄ±r arÄ±zalanan su pompasÄ± tamiri için girdiÄŸi kanalda elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber verilmesiyle olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri HazÄ±r'Ä± Tarsus Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan HazÄ±r, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (Mersin/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:09
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