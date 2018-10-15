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DSÄ°'de rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±: 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
15 Ekim 2018 18:33
DSÄ°â€™de rÃ¼ÅŸvet ve ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda bir ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu 5 kiÅŸiden 4'Ã¼ hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.
Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünde (DSÄ°) rüÅŸvet ve ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸube müdürü ile 3 özel ÅŸirket yöneticisi tutuklandÄ±.
Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan DSÄ°'de görevli ÅŸube müdürü Ü.K.E. ile ÅŸirket yöneticileri L.D, B.Ö, Ö.K. ve P.A, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
SoruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Alper Türközmen'e ifade veren ÅŸüphelilerden 4'ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. P.A. ise ifade iÅŸleminin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±kça serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan 4 ÅŸüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:36
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