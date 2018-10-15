GÃ¶nderme sÃ¶ylemi ve ekonomik kriz, gÃ¶Ã§Ã¼ tetiklediÂ 

Ä°zmirâ€™de 22 mÃ¼ltecinin feci biÃ§imde can vermesi gÃ¶zleri bir kez daha mÃ¼lteci geÃ§iÅŸlerine Ã§evirdi

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir’de bir kamyon kasasÄ±nda can veren 22 mülteci, daha çok “kaçakçÄ±lÄ±k ve kamyon ÅŸoförünün sorumsuzluÄŸu” ile haber konusu oldu. Oysa olayÄ±n arkasÄ±ndaki nedenler çok boyutlu: OrtadoÄŸu ülkelerinde devam eden belirsizlik ortamÄ± ve komÅŸu ülkelerin mülteci ve sÄ±nÄ±r politikalarÄ± nedeniyle mülteciler ölümü göze alarak Avrupa yollarÄ±na düÅŸmeye devam ediyor. Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±nda imzalanan Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±, uygulanmaya baÅŸladÄ±ktan sonra Ege Denizi’ndeki geçiÅŸler büyük oranda düÅŸtü. Fakat bu kez zor yaÅŸam koÅŸullarÄ± ile Avrupa’nÄ±n duvarlar arasÄ±nda sÄ±Ä±ÅŸan mülteciler, daha riskli yollara yönelmeye baÅŸladÄ±. Son dönemlerde ise Ege’den geçiÅŸlerde artÄ±ÅŸlar gözlemlenmeye baÅŸlandÄ±.

UluslararasÄ± Göç Örgütü'nün internet sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre 1 Ocak ile 12 Ekim 2018 tarihleri arasÄ±nda Türkiye'den Yunanistan'a 24 bin 511 mülteci düzensiz yollarla geçiÅŸ yaptÄ±. GeçiÅŸlerin 4 bin 500'e yakÄ±nÄ± ise sadece Eylül ayÄ±nda gerçekleÅŸti. 1-12 Ekim tarihlerinde ise bin 250'nin üzerinde geçiÅŸ yaÅŸandÄ±. Son 4 günlük veriler ise henüz yayÄ±nlanmadÄ±. Mülteciler en çok, Midilli, SakÄ±z ve Samos adalarÄ±na geçiÅŸ yaptÄ±. 2018'te Akdeniz üzerinden Yunanistan, Ä°talya ve Ä°spanya'ya toplamda 88 bin 49 mülteci ulaÅŸtÄ±.

EYLÜL AYINDA 3 BÄ°N MÜLTECÄ° ENGELLENDÄ°

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verilerine göre; 12 Ekim tarihine kadar Ege Denizi'nde 19 bin 555 mülteci geçiÅŸ yapacaÄŸÄ± sÄ±rada engellendi. Eylül ayÄ±nda durdurulan ya da geçiÅŸi engellenen mülteci sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ise dikkat çekti. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen geçiÅŸlerde artÄ±ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸ durumda. Eylül ayÄ±nda 2.993 mülteci engellenirken AÄŸustos ayÄ±nda bu sayÄ± bin 484'te kalmÄ±ÅŸtÄ±. 12 Ekim'e kadar olan sürede ise 1 bin 71 mülteci engellendi.

SON BÄ°R HAFTADA EN AZ 30 MÜLTECÄ° ÖLDÜ

GeçiÅŸlerdeki artÄ±ÅŸ beraberinde ölümleri de arttÄ±rdÄ±. Sadece son bir hafta içindeki Karaburun'da 8 mülteci, Ä°zmir’de ise 22 mülteci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Karaburun'da batan teknede bulunan 26 mültecinin akÄ±beti ise henüz bilinmiyor, karaya çÄ±kÄ±p çÄ±kmadÄ±klarÄ± öÄŸrenilemedi. 2018 yÄ±lÄ±nda Ege Denizi'nde toplamda 140 mülteci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Akdeniz'in tamamÄ±nda ise bu sayÄ± bin 800'ü aÅŸtÄ±.

YENÄ° ROTA: DOÄžRUDAN ATÄ°NA

Yunanistan'Ä±n kontrolündeki adalardaki mültecilerin uzun bekleyiÅŸini fÄ±rsat bilen insan taciri kaçakçÄ±lar yeni bir yol geliÅŸtirmiÅŸ durumda. Zira kaçakçÄ±lar, göçmenleri Ä°zmir civarÄ±ndan alarak ve doÄŸrudan adalarÄ± geçerek Yunanistan karasÄ±na giden feribotlarÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Åžimdilik çok yaygÄ±nlaÅŸmayan bu geçiÅŸ yöntemi, diÄŸer taÅŸÄ±ma yöntemlerine göre daha pahalÄ±. 20 saat süren geçiÅŸin kiÅŸi baÅŸÄ± maliyeti 4 bin dolar civarÄ±nda. AyrÄ±ca geçiÅŸlerdeki gerçek sayÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Göç Örgütü'nün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlardan daha fazla olduÄŸu düÅŸünülüyor. Çok sayÄ±da mülteci de adalara geçtikten sonra burada kayÄ±t yaptÄ±rmadan, baÅŸka bir feribotla doÄŸrudan karaya geçiÅŸ yapÄ±yor.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z GÖÇÜ TETÄ°KLEDÄ°

Son dönem yeniden artÄ±ÅŸ gösteren mülteci ölümlerini ve geçiÅŸlerdeki artÄ±ÅŸlarÄ± HalklarÄ±n Köprüsü DerneÄŸi ile Suriyeli Mültecilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’ne sorduk. Dernek temsilcilerine göre; Türkiye'de ekonomik sorunlarla birlikte yaÅŸamÄ±n zorlaÅŸmasÄ± göçü tetikliyor. YanÄ± sÄ±ra Türkiye'nin Suriye'de oluÅŸturmak istediÄŸi 'güvenli' bölgeye mültecileri yerleÅŸtireceÄŸi söylentisi de geçiÅŸleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Türkiye ile AB arasÄ±ndaki Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n mülteci geçiÅŸlerini engellemediÄŸi, sadece zamana yaydÄ±ÄŸÄ± da temsilcilerin ortak görüÅŸü.

‘GÜVENLÄ° BÖLGELER’ GÜVEN VERMÄ°YOR

HalklarÄ±n Köprüsü DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžahin, Türkiye'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±nda 'güvenli' bir hat oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Türkiye uzun vadede ülkedeki Suriyeli mültecileri bu bölgeye göndermeyi planlÄ±yor. Kendisine uygun politik bir ortam yarattÄ±ÄŸÄ±nda mültecileri oraya yerleÅŸtirecek. Bu uzun dönemde yeni çatÄ±ÅŸmalarÄ±n kaynaÄŸÄ± da olacak. Demografik oynamalar ileride yeni sorunlara yol açacak. Bu da yeni bir güvencesiz ortama sebebiyet verecektir. Suriyeliler, cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki bölgelerde de yaÅŸamak istemiyorlar. Türkiye'nin bu konuda politikasÄ± ciddileÅŸtikçe, mültecilerin Türkiye'de kalamayacaklarÄ± kaygÄ±sÄ± arttÄ±kça geçiÅŸler hÄ±zlandÄ±. Türkiye'de yaÅŸama ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorluÄŸu da etkili oldu bunda. VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n sadece zenginlere verilmesi, mülteci statüsünün tanÄ±nmamasÄ± geleceÄŸe dair belirsizliÄŸi arttÄ±rÄ±yor. Mültecilere sadece geçme seçeneÄŸi kalÄ±yor. Geri Gönderme AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n iptalinden, güvenli geçiÅŸin saÄŸlanmasÄ±ndan ve Türkiye'nin mülteci statüsünü tanÄ±nmasÄ±ndan baÅŸka çare yok" dedi.

STK’LER YETMEZ DEVLET POLÄ°TÄ°KASI GEREK

Suriyeli Mültecilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Yöneticisi Deysem Siti de geçiÅŸlerdeki artÄ±ÅŸlarÄ±n Suriye'de devam eden belirsiz ortamla birlikte, mültecilerin Türkiye'de kalma koÅŸullarÄ±nÄ±n zorluÄŸuna baÄŸladÄ±. Siti ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: "Bir Türkiye vatandaÅŸÄ±nÄ±n bile ekonomik açÄ±dan ne kadar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadayken mültecilerin yaÅŸam ÅŸartlarÄ± hayli hayli zor. Yetkililere de sormak lazÄ±m neden geçiÅŸler dönem dönem artÄ±yor? Yollar mÄ± açÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca Yunanistan adalarÄ±ndan kÄ±taya geçiÅŸ süresinin hÄ±zlanmasÄ± da geçiÅŸleri arttÄ±rdÄ±. Bunlar ölümü göze alarak Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalÄ±ÅŸan mültecilerin sayÄ±sÄ±nÄ± da çoÄŸaltÄ±yor. Göç olayÄ± bitmez, zaman zaman artar, zaman azalÄ±r. Suriye’de savaÅŸ olduÄŸu sürece devam eder. GeçiÅŸleri ne Türkiye ne de AB durdurabilir. Türkiye'deki mültecilerin sorunu STK'larÄ±n eliyle, yardÄ±mlarÄ± ile çözülemez, devlet politikasÄ± olarak ele alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±sÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±ndan beri geçiÅŸler azalsa da devam ediyor."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 22:54

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