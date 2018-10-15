Finlandiyaâ€™da kÃ¼rk sanayisinin kalbinde eylem

Hayvan haklarÄ± savunucularÄ±, Finlandiyaâ€™da kÃ¼rk sanayisinin merkezi olarak bilinen Kauhava'da eylem yaptÄ±.

Finlandiya’da kürk sanayisinin merkezi olarak bilinen Kauhava kentinde hayvan haklarÄ± savunucularÄ± eylem yaptÄ±. Eyleme katÄ±lanlar, kürk çifliklerinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± ve hayvanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

GerçekleÅŸen sessiz gösteride, çifliklerde kötü koÅŸullarda yaÅŸayan hayvanlarÄ±n resimleri ve üzerinde “Finlandiya’daki kürk çiftliklerinde her yÄ±l 5 milyon hayvan öldürülüyor” yazÄ±lÄ± büyük bir siyah pankrat taÅŸÄ±ndÄ±.

Eylemin ana talebi, hükümetin çiftliklerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± öngören yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlayarak parlamentoya sunmasÄ±.

Kürk çiftliklerinin kapatÄ±lmasÄ± için seferber olan hayvan haklarÄ± savunucularÄ±, 2013 yÄ±lÄ±nda “VatandaÅŸ Ä°nisiyatifi” kapsamÄ±nda topladÄ±klarÄ± 70 bin imzayÄ± parlamentoya vererek konuyu ele almasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Finlandiya’nÄ±n en büyük iki hayvan haklarÄ± kuruluÅŸu Animalia ve Finlandiya HayvanlarÄ± Koruma DerneÄŸi, hayvan haklarÄ±nÄ±n güçlendirilmesi ve kürk çiftliklerinin kapatÄ±lmasÄ± için 100 bin FinlandiyalÄ±nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± dilekçeyi 17 Ekim günü parlamentoya teslim edecek.

Finlandiya’da yüzde 95’i ülkenin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda olmak üzere 900’den fazla kürk çiftliÄŸi bulunuyor. (Stockholm/EVRENSEL)

4 Ekim Hayvan HaklarÄ± Koruma GÃ¼nÃ¼

Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± Adalarâ€™da eylem yaptÄ±

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