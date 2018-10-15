CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak: Emperyalistlerin oyununun figÃ¼ranÄ± oldu

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã¶ztrak, partisinin MYK toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±. ToplantÄ± sürerken açÄ±klamada bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'da ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tahliyesini, ekonomideki son geliÅŸmeleri, Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin Hazine'ye devrini ve iÅŸsizlik verilerini konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti.

‘TRUMP’A BÖYLESÄ° ZAFER Ä°MKANINI KÄ°M VERDÄ°?’

Brunson'un 35 yÄ±lla, ciddi suçlamalarla yargÄ±lanmasÄ±na raÄŸmen, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±larak tahliye edildiÄŸini hatÄ±rlatan Öztrak, ABD medyasÄ±nÄ±n davadan bir gün önce ‘rahibin serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±na’ dair haberler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD tarafÄ±nÄ±n rahibin serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± önceden bildiÄŸini ifade etti.

“ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Türkiye sÄ±rtÄ±ndan böyle bir zafer hikayesi yazmasÄ±na kim imkan verdi?” diye soran Öztrak, Trump'un rahibin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ettiÄŸini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiçbir zaman böyle bir küçük düÅŸürücü tiyatroya konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Öztrak, “Küçük düÅŸürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yalnÄ±zca yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸildir, doÄŸrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bu kabul edilemez. Buna sebep olan da doÄŸrudan Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘Ä°NÖNÜ REST ÇEKMÄ°ÅžTÄ°’

Elindeki ABD bayraÄŸÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n gündeme getirdiÄŸi Ä°smet Ä°nönü’ye iliÅŸkin de konuÅŸan Öztrak, Ä°smet Ä°nönü'nün ABD'ye “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de burada yerini alÄ±r” diyerek rest çektiÄŸini söyledi ve ÅŸöyle devam etti:

“Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu hedef alan bir ABD senaryosuna göz yumarak, hatta uygulanmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rarak tarihteki yerinin ne olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden ilan etmiÅŸ oldu. SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için tarih ve gelecek kuÅŸaklar sizi asla affetmeyecek. Siz, emperyalistlerin oynadÄ±ÄŸÄ± oyunun figüranÄ± oldunuz. Siz, elinizdeki bir papazla, onlarÄ±n çektikleri reste cevap verebileceÄŸinizi zannettiniz, kaybettiniz. Sadece siz kaybetmediniz, en önemlisi ülke kaybetti. Siz, bu oyunu kahvede oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z papaz kaçtÄ± zannettiniz. Siz, tarihteki yerinizi savaÅŸ meydanlarÄ±nda zaferler kazanmÄ±ÅŸ bir komutan ya da düveli muazzamaya kafa tutuÅŸ bir devlet adamÄ± olarak deÄŸil, onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda papaz kaçtÄ± oyununu kaybetmiÅŸ bir genel baÅŸkan olarak anÄ±lacaksÄ±nÄ±z.”

Türkiye'nin mevcut yönetimle devam etmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Öztrak, "Ekonomide, dÄ±ÅŸ politikada yaÅŸanan gelimeler bunun en somut göstergeleridir. Pastör Brunson olayÄ± Türkiye'nin yumuÅŸak karnÄ±nÄ± ve kÄ±rÄ±lgan ekonomisini tüm dünyaya bir kez daha göstermiÅŸtir. Önce Almanya, ardÄ±ndan da ABD, Türkiye'ye ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uygulayarak istediÄŸini almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

UluslararasÄ± Para Fonu'na göre 2019'da Türkiye'nin ödeyeceÄŸi dÄ±ÅŸ borç miktarÄ±nÄ±n 225 milyar dolar olduÄŸunu anlatan Öztrak, IMF'nin, 2019'da Türkiye gibi ülkelere net yabancÄ± sermaye giriÅŸinin duracaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±.

“Åžimdi saray yönetimi, suyu kuruyan kuyudan tulumbaya biraz daha su çekebilir miyiz diye Beyaz Saray'Ä±n gözlerinin içine bakÄ±yor” diyen Öztrak, iktidarÄ±n izlediÄŸi politikalarla sÄ±cak para baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± haline getirilen ve savunmasÄ±z bÄ±rakÄ±lan Türk ekonomisinin, her geçen gün biraz daha kötüye gittiÄŸini ileri sürdü.

‘TELEFONLARININ YENÄ°LENMESÄ°NÄ° TALEP ETSÄ°NLER’

ABD'ye tepki için kÄ±rÄ±lan telefonlarÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlatan Öztrak, “Bu telefonlardan birini kÄ±ran vekillerden bir tanesi Brunson iade edilince, telefonlarÄ±n yenisini istemeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. AslÄ±nda, oynanan senaryoya inanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu vekille birlikte saraya gitsinler, telefonlarÄ±nÄ±n yenilenmesini talep etsinler. NasÄ±l olsa kriz bir tek sarayÄ± etkilemiyor” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU Ä°ÇÄ°N TBMM'DE GÄ°RÄ°ÅžÄ°M’

Artan iÅŸsizliÄŸe de dikkat çeken Öztrak, Ä°ÅŸsizlik Fonu'nun amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önlenmesi amacÄ±yla TBMM'de belli giriÅŸimlerde bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti:

“Asgari Ücret Komisyonu'nun bir an önce toplanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Kadroya geçen taÅŸeron iÅŸçilere 2020 yÄ±lÄ±na kadar yapÄ±lmasÄ± öngörülen maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±, bu enflasyon rekorlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tamamen anlamsÄ±z kaldÄ±. Bunlar derhal gözden geçirilmelidir. Memur ve emekli maaÅŸlarÄ±nda yapÄ±lacak enflasyon artÄ±ÅŸlarÄ± bir an önce yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yine 3600 ek gösterge verilmesi sözü verilen kesimler bu düzenlemenin biran önce Meclis'ten çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyorlar.”

3. HAVALÄ°MANI’NA GETÄ°RÄ°LEN YAYIN YASAÄžI

Faik Öztrak, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Aykut ErdoÄŸdu'nun üçüncü havalimanÄ±yla ilgili açÄ±klamalarÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸine de deÄŸinerek, bu konunun takipçisi olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Çorlu'da meydana gelen tren kazasÄ±yla ilgili çÄ±kan bilirkiÅŸi raporuna da deÄŸinen Öztrak, yitirilen canlarÄ±n hesabÄ±nÄ± sonuna kadar sormaya devam edeceklerini kaydetti.

GÖREVDEN ALINAN BELEDÄ°YE BAÅžKANLARI

Öztrak, açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. “Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, 'HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan iki belediye baÅŸkanÄ±nÄ± görevden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için özür diliyorum. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bize teÅŸekkür etmesi lazÄ±m ben yetiÅŸemiyorum.' diye açÄ±klamasÄ± oldu. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?” sorusuna Öztrak, “SayÄ±n Soylu'nun açÄ±klamasÄ±, artÄ±k Türkiye'de yargÄ±nÄ±n da yasamanÄ±n da yürütmenin de sarayda olduÄŸunu açÄ±kça ortaya koyuyor. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dair bir mahkeme kararÄ± SayÄ±n Soylu'nun elinde var mÄ±? NasÄ±l kalkÄ±p 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ± için aldÄ±m' gibi bir konuÅŸma yapabiliyor, bunu anlayabilmek mümkün deÄŸil” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Öztrak, Türkiye'de bir kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir seçilmiÅŸe hak, hukuk, söz hakkÄ± tanÄ±nmak istenmediÄŸini savunarak, “Bu ucube rejimin bugün ülkede neden olduÄŸu sorunlar açÄ±k seçik ortada. Enflasyon azmÄ±ÅŸ, ekonomi bitmiÅŸ, dÄ±ÅŸ politika çökmüÅŸ, 4 ay içinde bu rejim kendi kendini bitirmiÅŸ. BunlarÄ± artÄ±k devam edebilme imkanÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bir an önce bu rejim deÄŸiÅŸmelidir” dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:08

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