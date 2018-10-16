16 Ekim 2018 03:20
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 01:09

Dersim'de HDP ve sendikaların protokol listesine alınmamasına tepki

Dersim’de valilik protokol listesinde kentte yetkili olan sendikalara ve yüzde 51 oy alan HDP’ye yer vermedi. Kurum temsilcileri tepkili.

Dersim'de HDP ve sendikaların protokol listesine alınmamasına tepki

Seyit Rıza anıtı-Dersim
Fotoğraf: MA

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    Serpil BERK
    Dersim

    Dersim’de valiliğin protokol listesinde kentte yetkili olan sendikalara ve %51 oy alan HDP’ye yer vermemesine kurum temsilcileri tepki gösterdi.

    Evrensel’e konuşan kurum temsilcileri valiliğin protokol  listesinde yer alan  tabela durumundaki parti ve derneklerin halkta karşılığı olmadığının altını çizerek, AKP-MHP ittifakının Türkiye’deki muhalefete bakış açılarının Dersim’deki protokol listesiyle açıklanabileceğini dile getirdiler.

    ‘TABELA KURUMLARININ HALKTA KARŞILIĞI YOK’

    Hıdır Oduncu. Fotoğraf: Evrensel

    HDP Dersim İl Yöneticisi Hıdır Oduncu, halkın iradesinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek, “Yerelde  aldığımız oy oranıyla iktidar olan partiyiz bu aynı zamanda halkında tercihidir. HDP bir çok kesimden oy alan bir parti iken valiliğin yok saydığı tek başına HDP değil aynı zamanda ona oy veren geniş bir kesim. Protokol listesine baktığımızda tabela durumundaki parti ve derneklerin yer aldığını görüyoruz. Tabela durumundaki bu kurumların halk nezdinde bir karşılığı yok. Valiliğin böyle bir liste hazırlaması halkın tercihini değiştirmeyecek” diye konuştu.

    ‘ŞAŞIRTICI DEĞİL’

    Nurşat Yeşil. Fotoğraf: Evrensel

    Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Nurşat Yeşil, protokol listesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, “Halkın valisi olmak yerine bir siyasi partinin temsilcisi gibi hareket eden bir yapıdan farklı bir şey beklenemez. Vali iktidarın yaptığı gibi kendine biat edenlerle, aynı hayat felsefesini paylaşanlarla bir arada olmak istiyor ve muhalif seslere kulaklarını tıkıyor. Bizler için şaşırtıcı değil. Biz protokolde değil halkın emekçilerin içerisinde olduk bugüne kadar  bundan dolayı  KESK’e bağlı sendikalar olarak bulunduğumuz tüm işyerinin hemen hepsinde yetkili sendikayız. Bu bizim emekçilerden gelen gücümüzü gösteriyor” dedi.

    AKP-MHP İTTİFAKININ MUHALEFETE BAKIŞ AÇISI

    Mustafa Taşkale. Fotoğraf: Evrensel

    Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Mustafa Taşkale, ise “AKP ve MHP ittifakının kuruluşundan bu yana seçimlerle birlikte Türkiye’deki toplam muhalefete bakış açıları Dersim’deki durumla izah edilebilir. Çünkü her iki partinin de kendisi dışındaki muhalefet partilerini, ya terör örgütü ile ya da bağlantılı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Türkiye’deki bütün valileri kendilerinin temsilcisi olarak gördükleri için Dersim’deki protokol durumu bunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Hiç bir parti protokol heveslisi değildir ama mevcut durumda milyonlarca oya sahip partilerin, yüz binlerce üyesi olan sendikaların mevcut iktidardan farklı düşündükleri için iktidarın bu kesimlere bakışının yansımasıdır. Yıllardır Kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükleri için önemli dinamiği olan KESK’e bağlı sendikaların da aynı bakış açısına maruz kalmaları da gayet doğal bir sonuçtur çünkü mevcut iktidar küçükte olsa yetkisizde olsa kendi arka bahçesinde olan sendika ve derneklerle yürümeyi onlara değer vermeyi esas alır. Yıllardır devlet işbirlikçisi sendika ve dernekler iktidar nimetlerinden faydalandırılarak büyütülmeye çalışılıyor ama Dersim’de bu sendikaların, derneklerin ve bahsi geçen partinin toplumsal karşılığının halkın protokolündeki yeri de bellidir” diye konuştu.

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