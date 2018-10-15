KESK Genel Merkezindeki â€˜oturma eylemiâ€™ sona erdirildi

Kamu EmekÃ§ileri SendikalarÄ± Konfederasyonu Genel Merkeziâ€™nde bir yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren â€˜oturma eylemiâ€™ sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezi toplantÄ± odasÄ±nda bir yÄ±ldÄ±r yapÄ±lan ‘oturma eylemi’ sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

KESK tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

“BilindiÄŸi gibi 24 KasÄ±m 2017 tarihinden bu yana konfederasyonumuz bünyesinde faaliyet yürüten bir anlayÄ±ÅŸ genel merkez binamÄ±zÄ±n toplantÄ± odasÄ±nda oturma eylemi yapÄ±yordu. KESK Genel Meclisi’nin 16-17-18 Åžubat tarihinde yapÄ±lan 2. OlaÄŸan toplantÄ±sÄ±nda belirlediÄŸi tutum ve baÄŸlÄ± iÅŸ kolu meclislerimizin kararlarÄ±nda da ifade edildiÄŸi üzere süreç kabul edilemez olup, gerekli tutum alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugüne kadar söz konusu anlayÄ±ÅŸ ile birçok görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen konfederasyonumuza ve baÄŸlÄ± iÅŸ kollarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸubelerine ve yöneticilerine yönelik karalama kampanyalarÄ± ve iftiralar devam etmiÅŸ, konfederasyon çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za yönelik sataÅŸmalar, sözlü taciz, mobbing bu süre boyunca hiç kesilmemiÅŸ, son zamanlarda giderek artmÄ±ÅŸtÄ±r. KESK emekçilerinin ve yöneticilerinin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± neredeyse imkânsÄ±z hale getiren bu 'oturma eylemi'ne karÅŸÄ± tutum almak zorunlu hale gelmiÅŸtir. Eylemi gerçekleÅŸtiren kiÅŸilerin konfederasyon genel merkezinde olmadÄ±ÄŸÄ± esnada, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü, toplantÄ± salonuna getirilen eÅŸyalarÄ± itinayla toplanÄ±p paketlenerek almalarÄ± için bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KESK, hiçbir kiÅŸi veya anlayÄ±ÅŸÄ±n dayatmalarÄ±na taviz vermemiÅŸtir; bundan sonra da hiçbir anlayÄ±ÅŸÄ±n KESK Genel Merkezi’ni ve baÄŸlÄ± iÅŸ kollarÄ±mÄ±zÄ±n genel merkezleri ve ÅŸubelerini kendi faaliyetleri için bu tür yöntemlerle kullanmasÄ±nÄ± kabul etmeyecektir.

KESK Merkez Yürütme Kurulu’nun, konfederasyonumuz tüzüÄŸünde açÄ±k biçimde tariflenmiÅŸ olan demokratik karar alma süreçlerinin iÅŸletilmesiyle alÄ±nan kararlarÄ± uygulamaya kararlÄ±kla devam edeceÄŸinden kimsenin ÅŸüphesi olmamalÄ±dÄ±r."

KESK MYK’si sosyal medyadan da ÅŸu açÄ±klamayÄ± yayÄ±nladÄ±:

“KESK kendi içerisinde yaÅŸanan sorunlarÄ± her zaman kendi içinde çözmek taraftarÄ±dÄ±r ve oturma eyleminin diyalog yoluyla çözülmesiyle ilgili bir senedir önemli bir çaba sarf etmiÅŸtir. Oturma eylemine iliÅŸkin tututmumuz demokratik kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yalan haberlere itibar edilmemelidir.” (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:30

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