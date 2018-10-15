DÃ¶ktaÅŸ iÅŸÃ§ileri, kÄ±yÄ±ma karÅŸÄ± Ã¼retimi durdurdu

Manisa'daki DÃ¶ktaÅŸ fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, sendikalÄ± iÅŸÃ§ilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ã¼retimi durdurdu.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Manisa’da Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu DöktaÅŸ fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, sendikalÄ± iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ± üzerine iÅŸ durdurdu. FabrikanÄ±n GüriÅŸ bünyesine geçmesinin ardÄ±ndan sendikalÄ± iÅŸçilere yönelik baskÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, atÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

Çelik fabrikasÄ± DöktaÅŸ’Ä±n GüriÅŸ’e satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan baskÄ±larÄ± ve nisan ayÄ±ndan bu yana ekonomik kriz öne sürülerek istifa etmeyen iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, “Ancak esas neden sendikayÄ± istememeleri. 'Fabrika yüzde 30 küçülüyor' diyorlar ama sebep bu deÄŸil. Ä°ÅŸçi çÄ±karmalar da devam edecek” dedi.

FabrikanÄ±n satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan güvenlik görevlilerinin deÄŸiÅŸtiÄŸini, yeni gelenlerin ‘Türk Metal SendikasÄ± ile çalÄ±ÅŸmayacak bu fabrika’ diyerek baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, ÅŸöyle devam etti: “Biz de Türk Metal’e üye iÅŸçiler olarak üretimi durdurduk. Åžu anda fabrika önünde direniÅŸ devam ediyor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:53

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