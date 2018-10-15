SÃ¼leymaniye Film Festivali JÃ¼risi KazÄ±m Ã–z: SeÃ§mekte zorlanÄ±yoruz

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin SÃ¼leymaniye ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen film festivalinin jÃ¼risi KazÄ±m Ã–z: En iyi filmi seÃ§mekte zorlanÄ±yoruz.

Gül Ertunan Karaaslan

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi içinde yer alan Süleymaniye ÅŸehri için ‘kültür baÅŸkenti’ diyebiliriz. Kenti dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda eÄŸitim seviyesinin yüksek olduÄŸunu kültür ve sanata önem verildiÄŸini fark ediyorsunuz. Nerdeyse kentin her yerinde sanat okullarÄ± galeriler ve sergiler çÄ±kÄ±yor önünüze. Son derece modern görünümlü kentte AVM’lerden çok bilim, sanat ve kültür alanÄ±nda önemli kiÅŸilerin heykellerinin bulunduÄŸu parklar var.

Åžehir bu yÄ±l 52 ülkeden 142 filmin gösterileceÄŸi 3. UluslararasÄ± Süleymaniye Film Festivali’ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Büyük bir organizasyonla açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan festivalde Türkiye’den yönetmen KazÄ±m Öz’ün de bulunduÄŸu jüride Japonya, Hindistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya ve ABD’den sinema eleÅŸtirmenleri ve yönetmenler yer alÄ±yor.

OrtadoÄŸu’daki savaÅŸ ve göç; AvrupalÄ± senarist ve yönetmenlerin ilgisini çektiÄŸi kadar Kürt yönetmenler tarafÄ±ndan da iÅŸlenerek uluslararasÄ± bol ödüllü filmlere imza attÄ±rdÄ±. Festivalin açÄ±lÄ±ÅŸ filmi olan FransÄ±z kadÄ±n yönetmen Eva Husson’un çektiÄŸi Cannes Film Festivali’nde yarÄ±ÅŸan, IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸan Kürt ve Ezidi kadÄ±nlarÄ± konu alan ‘Girls Of The Sun’ (GüneÅŸin KÄ±zlarÄ±) beÄŸeni topladÄ±.

ÖZ: SANSÜRSÜZ BÄ°R FESTÄ°VAL

Festivalin en iyi filmini seçmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen yönetmen KazÄ±m Öz, “Festival öncelikle çok güçlü bir yarÄ±ÅŸmaya sahip. Birçok iyi film ve dünya çapÄ±nda yönetmenin filmleri yarÄ±ÅŸÄ±yor. Jüri olarak karar vermekte zorlanÄ±yoruz. Bu tabi hem Kürt sinemasÄ± için hem dünya sinemasÄ± için çok sevindirici.” dedi. Festivale katÄ±lÄ±mÄ±n çok iyi olduÄŸunu belirten Öz, “Süleymaniye doÄŸunun kültür ve sanat dünyasÄ±nda çok önemli rol oynayabilecek potansiyele sahip. AyrÄ±ca sansürsüz bir festival. Bu çevresindeki antidemokratik ülkelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir ÅŸans” ifadelerini kullandÄ±.

‘20’YE YAKIN FÄ°LMDE ROL ALDIM!

GüneÅŸin KÄ±zlarÄ± filmde rol alan Ahmed Zirek’i, YÄ±lmaz Güney’in Duvar filminden tanÄ±yoruz. Duvar’da gardiyan Cafer rolünü canlandÄ±ran Zirek, filmde nasÄ±l rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizlerle paylaÅŸtÄ±. Bir tesadüf sonucu ‘Duvar’da rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Zirek, “Fransa’ya geldiÄŸim ilk günlerdi. YÄ±lmaz abinin filme baÅŸlarken üç asistanÄ± vardÄ±. Kürt figüranlarÄ± bulan arkadaÅŸ bana, ‘harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ± çÄ±karÄ±rsÄ±n’ deyince ben de baÅŸvurdum.” dedi. Çekime baÅŸlarken bana, “Seninle açÄ±k konuÅŸalÄ±m. Tipin filmin en kötü rolüne uygun. Film sonrasÄ± hayatÄ±nÄ±n en büyük küfrünü yiyeceksin. Ne kadar büyük küfür yersen o kadar baÅŸarÄ±lÄ± olursun’ deyince ben de ‘YÄ±lmaz abi, ben oyuncuyum. Bu benim için dünyanÄ±n en büyük gururudur’ diye yanÄ±t verdim. Çekim sonrasÄ± filmi ilk gördüÄŸümde Cafer’in ne kadar kötü olduÄŸunu o zaman anladÄ±m. Åžu ana kadar 20’ye yakÄ±n filmde rol aldÄ±m. Son olarak GüneÅŸin KÄ±zlarÄ± adlÄ± filmde oynadÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:33

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