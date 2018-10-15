BarÄ±ÅŸ VakfÄ± zor zamanlarda barÄ±ÅŸÄ± konuÅŸacak

BarÄ±ÅŸ VakfÄ±, 25 Ekimâ€™de dÃ¼zenleyeceÄŸi panelle, 'BarÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸam', BarÄ±ÅŸ ve SaÄŸlÄ±k HakkÄ±', 'Hukuk ve BarÄ±ÅŸ HakkÄ±' konularÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸacak.

BarÄ±ÅŸ VakfÄ±, 25 Ekim’de “Zor zamanlarda barÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± savunmak” baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenleyecek. Ä°stanbul Tabip OdasÄ±’nda gerçekleÅŸtirilecek toplantÄ±da, AyÅŸe Erzan, “BarÄ±ÅŸ Ä°çinde YaÅŸam”, Prof. Selçuk Erez “BarÄ±ÅŸ ve SaÄŸlÄ±k HakkÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Levent Korkut ise “Hukuk ve BarÄ±ÅŸ HakkÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya açacak.

YapÄ±lacak toplantÄ±ya çaÄŸrÄ± yapan BarÄ±ÅŸ VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Hakan Tahmaz, 2 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de barÄ±ÅŸ talep etmenin suç kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bir çok insanÄ±n bundan dolayÄ± yargÄ±landÄ±klarÄ±nÄ±, toplumun da barÄ±ÅŸtan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BarÄ±ÅŸ mücadelesini ve talebini yükseltmek, siyasi, hukuksal, evrensel bir hak olduÄŸunu hatÄ±rlatmak için bu toplantÄ±yÄ± düzenlediklerini söyleyen Tahmaz, “BarÄ±ÅŸ talebini en zor koÅŸullarda yükseltmek anlamlÄ± olur” dedi. Tahmaz, “Ä°nsan yaÅŸamÄ± en kutsaldÄ±r. Ä°nsan hayatÄ±nÄ± güvence altÄ±na alan durumlardan biri de barÄ±ÅŸtÄ±r o yüzden bu evrensel hakka herkesin sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz” diyerek toplantÄ±ya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°stanbulMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:14

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