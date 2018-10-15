Kara yolu iÅŸÃ§ileri 4 aylÄ±k Ã¼cret alacaklarÄ±nÄ±n Ã¶denmesini istiyor

Bolu'da karayollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in eylem yaptÄ±.

Bolu'da, karayollarÄ±nda taÅŸeron bir firmada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 4 aydÄ±r ücret alamadÄ±klarÄ± için oturma eylemi yaptÄ±.

Abant karayolu üzerindeki ÅŸantiye giriÅŸinde bir araya gelen iÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan Sabahattin Güleç, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸantiyede iÅŸlerin durduÄŸu gerekçesiyle 40 kiÅŸinin ücretlerini 4 aydÄ±r alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Güleç, konuyla ilgili muhatap da bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

AçÄ±klamalarÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler bir süre oturma eylemi yaptÄ±. (Bolu/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:55

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