Ä°srail askerleri BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da â€˜bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸuâ€™ iddiasÄ±yla bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Ä°srail devlet radyosunun haberine göre, Nablus yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Ariel Yahudi yerleÅŸim birimi çevresinde Ä°srail askerine bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddia edilen bir Filistinli açÄ±lan ateÅŸ sonucu öldürüldü. Askerlerden ölen ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken olaya iliÅŸkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Ä°srail'in Maariv gazetesi Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kenti yakÄ±nlarÄ±nda bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunan bir Filistinliyi öldürdüÄŸünü duyururken, Ä°srail KÄ±zÄ±l Davud YÄ±ldÄ±zÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da kimliÄŸine iliÅŸkin herhangi bir ayrÄ±ntÄ±ya yer verilmeyen bir Filistinlinin öldüÄŸü belirtildi.

Filistin makamlarÄ±ndan ise henüz olayla ilgili herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°srail güçleri, ‘bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi’ veya ‘araçla ezme giriÅŸimi’ iddiasÄ±yla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan haklarÄ± örgütleri Ä°srail'i Filistinlilere karÅŸÄ± yargÄ±sÄ±z infaz yapmakla suçluyor. (Kudüs/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:53

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