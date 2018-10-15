Antep'te tekstil fabrikasÄ±nda yangÄ±n: 3 iÅŸÃ§i dumandan etkilendi

Antepâ€™te bir fabrikanÄ±n deposunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 3 iÅŸÃ§i dumandan etkilendi.

Antep'te bir tekstil fabrikasÄ±nÄ±n deposunda çÄ±kan yangÄ±n nedeniyle 3 iÅŸçi dumandan etkilendi. 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikanÄ±n deposundaki pamuk balyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

DumanÄ± gören iÅŸçilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaÅŸÄ±k bir saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±nÄ± söndürdü.

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda dumandan etkilenen 3 iÅŸçiye, saÄŸlÄ±k ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. (Antep/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:43

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