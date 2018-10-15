AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi 'rant ekonomisi' nedeniyle reddedildi

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, HDPâ€™nin bazÄ± Ã¶nergelerini, KÃ¼rdistan, iÅŸkence, rant ekonomisi gibi ifadeler yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle reddetti.

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla, HDP’nin insan haklarÄ±, cezaevleri, ekonomik kriz gibi çeÅŸitli konulardaki önergeleri Meclis Ä°ç TüzüÄŸü’nün bazÄ± maddeleri gerekçe gösterilerek iade edildi.

T24’ten Hülya KarabaÄŸlÄ±’nÄ±n haberine göre iade edilen önergeler arasÄ±nda Kürdistan, Kürt isyanlarÄ±, katliam, iÅŸkence, rant ekonomisi kelimeleri yer alÄ±yor.

AynÄ± konuyu geçen hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getiren HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Rant ekonomisi’ sözcüÄŸü çÄ±karÄ±lmadan araÅŸtÄ±rma önergesinin genel kurula indirilmeyeceÄŸinin söylediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Åžimdi 'rant ekonomisi' kelimesinin incitici, kÄ±rÄ±cÄ± nasÄ±l bir tarafÄ± var deÄŸerli arkadaÅŸlar? Bu, ekonomik bir tabir. Bunu bile kullanamayacaksak biz, denetim iÅŸlevini nasÄ±l göreceÄŸiz, araÅŸtÄ±rma önergelerinin ne anlamÄ± var, burada nasÄ±l tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z? Hepimiz aynÄ± dili mi kullanmak zorundayÄ±z, aynÄ± ÅŸeyi övmek, aynÄ± ÅŸeyi eleÅŸtirmek durumunda mÄ±yÄ±z? Elbette ki biz muhalefetiz ve eleÅŸtireceÄŸiz. Buna gösterilen tahammül kadar burada demokrasi vardÄ±r. Biz de gayet tabii sonunda olana karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±z.”

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ä°ç TüzüÄŸün ‘Soru’ baÅŸlÄ±klÄ± 96. ‘Sorulamayacak Konular’ baÅŸlÄ±klÄ± 97. Madde uyarÄ±nca HDP’nin farklÄ± önergelerde iade gerekçesini oluÅŸturan ifadeler ÅŸöyle:

- MahpuslarÄ±n hukuka ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± bir biçimde böylesi dayatmalara maruz bÄ±rakÄ±lma sebebi nedir?

- BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z nezdinde Türkiye cezaevlerinde yaÅŸanan aÄŸÄ±r hak ihlallerinin önlenmesi ve mahsuplarÄ±n temel haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± baÄŸlamÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yürütülmesini ne zaman gündeminize alacaksÄ±nÄ±z?

- Türk Telekom’un içi boÅŸaltÄ±lÄ±rken ÅŸirkette üst düzey yönetici olarak yer alan, aynÄ± zamanda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan kiÅŸilere makamÄ±nÄ±zca soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

- Sivil yurttaÅŸlarÄ± tehdit edip iÅŸkenceye maruz bÄ±rakan kolluk güçleri tespit edilmiÅŸ midir? HaklarÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

- Kürtçe ÅŸarkÄ±larda geçen “Kürdistan” ifadesinden dolayÄ± Zarok TV’ye ceza verilmesi

- ÅžÄ±rnak’Ä±n Cudi ve Gabar daÄŸlarÄ±nda yerleÅŸim alanlarÄ±na ve tarÄ±m alanlarÄ±na yakÄ±n 15 günü aÅŸkÄ±ndÄ±r farklÄ± noktalarda aralÄ±larla devam eden yangÄ±na yetkili birimlerin müdahale etmemesinin gerekçesi nedir?

TBMM BaÅŸkanÄ±n iade gerekçesini oluÅŸturan Ä°ç TüzüÄŸün 97. maddesi ÅŸöyle:

MADDE 97- AÅŸaÄŸÄ±daki sorular BaÅŸkanlÄ±kça kabul edilmez:

a) BaÅŸka bir kaynaktan kolayca öÄŸrenilmesi mümkün olan konular;

b) Tek amacÄ± istiÅŸare saÄŸlamaktan ibaret konular;

c) Konusu, evvelce BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verilmiÅŸ gensoru önergesiyle aynÄ± olan sorular. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:36

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