DÃ¼nya gazetesi basÄ±lÄ± yayÄ±nÄ± durdurmayacak

DÃ¼nya gazetesi, basÄ±lÄ± yayÄ±nÄ± durduracaklarÄ±na dair iddiayÄ± yalanladÄ±: Yalan haberlere karÅŸÄ± gerekli hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Dünya gazetesinden basÄ±lÄ± yayÄ±na son verdiÄŸi yolundaki iddiayla ilgili olarak açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Söz konusu iddianÄ±n yalanlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Dünya'nÄ±n itibarÄ±nÄ± zedeleyecek yalan haberlere karÅŸÄ± gerekli hukuki süreç baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dendi.

Dünya gazetesinin internet sitesinde "Kamuoyuna duyuru" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir açÄ±klama yayÄ±nlandÄ±.

“Bugün bazÄ± internet sitelerinde 'Dünya gazetesinin basÄ±lÄ± yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸi', 'Medya sektöründen çekildiÄŸi' yönünde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±r" hatÄ±rlatmasÄ±nda bulunulan açÄ±klama ÅŸöyle devam etti: 37 yÄ±ldÄ±r iÅŸ dünyasÄ±na rehberlik eden Türkiye'nin ilk ve tek ekonomi gazetesi Dünya, basÄ±lÄ± ve dijital yayÄ±n hayatÄ±na devam etmektedir. Her sayÄ±sÄ±nda iÅŸ dünyasÄ±na iliÅŸkin her türlü haber, yurtiçi ve global ekonomi, politika, ÅŸirket haberleri, emtia piyasalarÄ±, ihaleler, yasalar ve tebliÄŸler, iÅŸ ve mal talepleri, makaleler, uzman ve akademisyenlerce yapÄ±lmÄ±ÅŸ araÅŸtÄ±rma ve incelemelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Dünya Gazetesi; yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± sektör ve bölge ekleri ile de okurlar için kaynak yayÄ±n olma özelliÄŸini korumaktadÄ±r. Dünya'nÄ±n itibarÄ±nÄ± zedeleyecek yalan haberlere karÅŸÄ± gerekli hukuki süreç baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:28

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